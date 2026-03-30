Identificaron a la víctima del ataque en la Escuela 40 de Santa Fe: "Que dios te tenga en la gloria"

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo este mediodía en San Cristóbal de Santa Fe, funcionarios del gabinete de Maximiliano Pullaro brindaron precisiones sobre el grave episodio que ocurrió en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”. Las autoridades confirmaron que el adolescente que perdió la vida en el ataque que realizó un joven de 15 años se llamaba Ian Cabrera, quien tenía 13 años.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, solicitó extrema cautela en el manejo de la información debido a que todos los involucrados son menores de edad. Además del fallecimiento de Cabrera, el funcionario detalló que otros dos alumnos resultaron alcanzados por disparos.

Ambos jóvenes heridos recibieron atención médica inmediata y permanecen internados en hospitales públicos de la región. Según el reporte oficial, sus vidas no corren riesgo en este momento.

Por su parte, el titular de la cartera de Educación, José Goity, aportó datos sobre el presunto autor de los disparos, un chico de 15 años identificado con las iniciales G.C.

Sin embargo, el ministro profundizó en la realidad personal del menor para intentar comprender el trasfondo de lo sucedido. Sabemos que sufría una situacion intrafamiliar, en el ambito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia", puntualizó.

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El tirador no tenía antecedentes

El funcionario del área de educación remarcó que el adolescente no presentaba registros de conductas violentas dentro del ámbito escolar previo a este suceso: “Transitó nivel inicial, primario y ya se encontraba cursando el nivel secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”.

En la conferencia, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la ciudad.

“Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida. Estamos para acompañar a toda la comunidad y trabajando con las áreas de trabajo”, manifestó.

A su vez, un dato no menor en la causa, es que el adolescente podría ser juzgado debido a que la nueva ley penal juvenil no está vigente: “La investigación está en marcha para esclarecer el hecho Como dato que tenemos, se trataría de un chico que, por la edad, es considerado no punible”.