Sorprendente confesión de Pablo Echarri  que tuvo a la política como eje principal

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Como de costumbre, Juana Viale realizó otro gran programa con invitados de primer nivel como Pablo Echarri, Nora Cárpena, Diego Frenkel, Carla Conte y el humorista Juampi González.
Así, en un momento del ciclo, la nieta de Mirtha le preguntó por la política a Echarri y el actor fue contundente.
En ese contexto, el artista comenzó hablando sobre la nueva obra de teatro que protagoniza, llamada Maldita Felicidad, junto a Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo: "Estoy contento de tener el teatro como espacio de desarrollo artístico y de sostén económico, es lo único que tenemos porque lo audiovisual en Argentina está derrumbado".
Pero, en otra parte de la charla, Juana fue sin escalas y le consultó de forma directa: "¿Si no hubieses sido actor, hubieses sido político?", Pablo Echarri se sinceró y sorprendió a todos con la respuesta: "Yo pienso al revés, podría llegar a ser político... Mi camino de actor me abrió puertas para todo", sostuvo. Luego agregó que "a la vez me abrió puertas para poder despuntar el deseo de la política a través de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes.
Respecto a su rol en la mencionada sociedad, Echarri dejó en claro que "me siento muy feliz cuando podemos ayudar a un compañero o una compañera que lo necesita".
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