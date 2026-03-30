Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina

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La Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) afrontará esta tarde una jornada decisiva: el tercer llamado del Consejo Directivo que deberá definir, sin margen para nuevas dilaciones del oficialismo, al próximo decano de la unidad académica.
Los dos intentos previos fracasaron por falta de quórum. En la última convocatoria, la ausencia de la vicedecana saliente, Mónica Ferreras, junto a otros dos consejeros vinculados al oficialismo, impidió reunir la totalidad de los 16 miembros exigidos por el estatuto para sesionar en las primeras instancias. La misma situación se había registrado en el primer llamado, lo que derivó en cuartos intermedios y postergaciones consecutivas.
La normativa interna establece que, en este tercer llamado, la sesión de hoy podrá realizarse con la mayoría de los presentes, lo que elimina la posibilidad de bloqueo por ausencias. En ese marco, la definición del decanato quedará resuelta este lunes a las 16.
El proceso se desarrolla en un contexto de transición marcado por tensiones institucionales. El actual decano, Juan Ángel Basualdo Farjat, no puede renovar mandato tras dos períodos consecutivos. Su espacio intentó posicionar a Ferreras como continuidad, pero el resultado de las elecciones de claustros reconfiguró el escenario.
El principal candidato es Gustavo Marín, profesor titular e investigador del Conicet, acompañado por Irene Ennis. El espacio que impulsa su candidatura logró imponerse en los claustros de profesores, graduados y estudiantes, alcanzando una mayoría que, según estimaciones internas, ronda los 13 votos sobre 16.
La elección ocurre en un escenario inédito para la facultad: por primera vez, un espacio identificado con el peronismo se encuentra en condiciones de conducir el decanato. Sin embargo, la etapa previa evidenció resistencias del oficialismo saliente, que utilizó los requisitos reglamentarios de quórum para demorar la definición.
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Mientras tanto, el calendario electoral de la UNLP continúa avanzando. En la Facultad de Humanidades fue electo decano el historiador Hernán Sorgentini para el período 2026-2030.
El proceso de elección de autoridades se completará el 6 de abril en las restantes facultades, y culminará el 11 de abril con la Asamblea Universitaria que designará al presidente de la casa de estudios, con Fernando Tauber como único postulante.
La definición de hoy en Medicina cerrará una de las disputas más extendidas del proceso electoral universitario.
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