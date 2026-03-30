Muerte en una secundaria de Santa Fe | ¿Un ataque planificado? La revelación de una alumna, clave en la investigación

Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”. “Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años.

“Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante. Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.

El relato de los padres

Los padres de los alumnos de la escuela relataron escenas de terror tras el ataque armado en el establecimiento. "A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros", relató María José, madre de una de las estudiantes.

De acuerdo a los testimonios el ataque se produjo en el momento exacto en que los alumnos se disponían a izar la bandera. "Llevé a mi hijo como todas las mañanas y al rato me llamó una mamá para traérmelo porque habían disparado", señaló Julián, padre de un ingresante de primer año que presenció el inicio de las detonaciones en el patio interno.

Qué se sabe del ataque mortal en la escuela

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad, comunicaron a NA. Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía.