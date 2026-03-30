Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

Muerte en una secundaria de Santa Fe | ¿Un ataque planificado? La revelación de una alumna, clave en la investigación

Muerte en una secundaria de Santa Fe | ¿Un ataque planificado? La revelación de una alumna, clave en la investigación
30 de Marzo de 2026 | 11:58

Escuchar esta nota

Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”. “Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años.

“Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante. Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.

El relato de los padres

Los padres de los alumnos de la escuela relataron escenas de terror tras el ataque armado en el establecimiento. "A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros", relató María José, madre de una de las estudiantes.

De acuerdo a los testimonios el ataque se produjo en el momento exacto en que los alumnos se disponían a izar la bandera. "Llevé a mi hijo como todas las mañanas y al rato me llamó una mamá para traérmelo porque habían disparado", señaló Julián, padre de un ingresante de primer año que presenció el inicio de las detonaciones en el patio interno.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El club donde jugaba la víctima sacó un comunicado

LE PUEDE INTERESAR

Dramático relato de los padres tras el ataque a tiros que dejó un muerto en una escuela

Qué se sabe del ataque mortal en la escuela

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad, comunicaron a NA. Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Lluvia de tiros y muerte en una escuela: así fue el momento de los disparos de un alumno

Dramático relato de los padres tras el ataque a tiros que dejó un muerto en una escuela

El club donde jugaba la víctima sacó un comunicado
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas

Lunes pasado por agua en La Plata: ¿cuándo para de llover?

Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP

Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener

Gimnasia: una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match

Colapinto: en el laberinto del reglamento, que encendió todas las alarmas

Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
Últimas noticias de Policiales

Dramático relato de los padres tras el ataque a tiros que dejó un muerto en una escuela

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero

VIDEO. Lluvia de tiros y muerte en una escuela: así fue el momento de los disparos de un alumno

VIDEO. Durísimo golpe a un club de barrio de La Plata: "No nos vamos a rendir"
Espectáculos
Nuevo escándalo para Gran Hermano: Brian Sarmiento enfrenta una dura denuncia de Diana, la madre de sus hijas
Shakira quedó entre los 5 favoritos para entrar al Salón de la Fama del Rock&Roll
Muy complicada: Morena Rial irá a juicio oral en Córdoba y podría enfrentar 12 años de cárcel
Alex Caniggia se metió con Franco Colapinto y lo destrozaron en las redes
Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
Deportes
Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener
El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar
Gimnasia: una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match
Boca recuperó un nombre antes de la seguidilla
Información General
Los precios de los autos 0KM bajan hasta 9% con impacto en las marcas tradicionales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Eutanasia en Argentina: cinco proyectos buscan ampliar el derecho a elegir cómo morir
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba
La Ciudad
Vacunación y chequeos gratuitos: barrio por barrio, las jornadas de acceso a la salud en La Plata
Denuncian que la unidad coronaria de un hospital de La Plata “se viene abajo”: roturas, baños clausurados y hormigas
Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata
IPS: comenzó a pagar los haberes de marzo a jubilados bonaerenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla