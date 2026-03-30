Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril

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Las cuotas de los colegios privados subsidiados de la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 6,5 por ciento desde abril.
Según se pudo saber, los establecimientos de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes para el pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. Y quienes reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660. En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 pesos. En tanto, los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070 según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.
El nuevo cuadro de aranceles a partir de abril fue avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Cabe indicar que la Asociación de Institutos de Enseñanza privada de Argentina (Aiepa) había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el Gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”.
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