Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero

Un alumno entró armado a la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. Hay conmoción en el lugar y ya trabaja la policía.

El agresor tendría 15 años y la víctima 13. Las primeras informaciones indican que el atacante sacó un arma de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, relató al canal de noticias TN que el hecho ocurrió en la entrada. También detalló que otros estudiantes notaron la situación confusa y atípica cuando vieron que salían chicos corriendo de un lado a otro. “Los docentes decían que (el atacante) era buen alumno y mostraba buena conducta”, sostuvo el funcionario.

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