Nuevo escándalo para Gran Hermano: Brian Sarmiento enfrenta una dura denuncia de Diana, la madre de sus hijas

Mientras Brian Sarmiento se encuentra participando en la casa de Gran Hermano, una fuerte denuncia pública y judicial estalló en el exterior.

Su ex pareja, Diana, quien reside en España junto a las dos hijas que tienen en común, acusa al ex jugador de tener una deuda millonaria por cuota alimentaria que arrastra desde hace años.

Allí, según el testimonio de la mujer, Sarmiento habría dejado de cumplir con sus obligaciones económicas de manera paulatina, utilizando supuestas excusas sobre su falta de dinero mientras se lo vería frecuentando boliches y fiestas. Esto habría derivado en un reclamo judicial que ya contaría con un embargo preventivo sobre los sueldos que el participante percibe por su paso por el programa.

Se estima que la deuda acumulada podría corresponder a un periodo de 22 meses.

Más allá de lo económico, la denuncia también apuntaría a un abandono afectivo. Diana manifestó que el futbolista no llama a sus hijas, Mía de 14 años y Aisha de 13, para fechas importantes como cumpleaños o Navidad, y que nunca les habría enviado regalos ni cartas.

El distanciamiento sería tal que las adolescentes habrían manifestado su decisión de quitarse el apellido paterno legalmente para adoptar el de la pareja actual de su madre, quien cumpliría el rol de padre en la vida cotidiana.