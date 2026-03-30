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Inseguridad sin piedad en La Plata: se llevaron ropa, documentos y hasta una urna con cenizas en un robo

Inseguridad sin piedad en La Plata: se llevaron ropa, documentos y hasta una urna con cenizas en un robo
30 de Marzo de 2026 | 17:44

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La madrugada en City Bell se tiñó de dolor para una familia tras ser víctimas de un robo. Luego de haber regresado a su vivienda, una mujer estacionó su auto en la calle y amaneció con una ventanilla destrozada y con el faltante de varios objetos que se encontraban en el interior del vehículo. Si bien los asaltantes huyeron con ropa, artículos de cocina y documentos de trabajo, también lo hicieron con la urna que contenía los restos de su madre.

La víctima, en diálogo con Diario EL DIA, describió el doloroso momento que atraviesa como un impacto devastador. Según relató, el valor material de lo sustraído es mínimo, pero la importancia afectiva es incalculable. "Apenas había un poco de ropa, elementos de cocina y papeles. Pero entre esos objetos, estaba la urna con las cenizas de mi mamá", recordó. 

"Mi vieja fue una madre soltera que trabajó en varios empleos para criarnos y nos enseñó a ser personas de bien. No se merece esto. Con mi hermano teníamos la ilusión de esparcirlas en alguno de los lugares que a ella más le gustaban", expresó con profunda impotencia la damnificada a través de un sentido mensaje. 

En ese sentido, la familia solicitó a los vecinos de City Bell y zonas aledañas que presten especial atención a posibles descartes en la vía pública o en contenedores de basura. En algunas oportunidades, luego de este tipo de delitos, los autores se desprendan de los objetos que no pueden comercializar de forma rápida.

 

 

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