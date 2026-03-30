Kicillof defendió la estatización de YPF y criticó a Milei: "Festejó el fallo en contra y festejó el fallo a favor"

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que resultó favorable para la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobernador bonaerense Axel Kicillof defendió la recuperación de la empresa y le dejó un mensaje al presidente Javier Milei: “Privatizar para obtener dólares en el corto plazo conduce a resultados trágicos”.

En una conferencia de prensa realizada en Gobernación, Kicillof hizo un largo repaso de la década del `90 hasta la actualidad, y aprovechó para cuestionar el proceso de privatizaciones. Afirmó que la venta de empresas públicas estratégicas, entre ellas YPF, se realizó de manera “apurada” y con consecuencias “desastrosas” para el país. Según su análisis, esos procesos derivaron en el deterioro operativo y productivo de compañías clave.

“Privatizar a cualquier precio y sin ningún tipo de condicionamiento tiene riesgos tremendos y resultados trágicos”, señaló, y mostró diversos gráficos que mostraban la caída de la producción de petróleo, de gas y las reservas a la mitad bajo el mando de Repsol. Y agregó: “De exportar pasamos a importar. Fue la conducta de la privatizada la que llevó a este desastre económico”.

En su exposición, Kicillof recordó que el PRO de la mano de Mauricio Macri fue casi el único que se opuso en su momento a la expropiación del 51% de la compañía petrolera. “Macri, al igual que Milei, cree que todo tiene que ser privado”, dijo. Y destacó que YPF con Repsol “era un desastre, una catástrofe”.

Asimismo, cuestionó a Milei y a otros dirigentes de la oposición por darle todo este tiempo la razón a los fondos especializados en este tipo de demandas. “Verlo al Presidente darle la razón a los que querían quedarse con YPF es riesgoso. Hay gente que siempre le da la razón a los buitres. Y esto debe ser una enseñanza. Está primero la soberanía argentina”, afirmó. “Algunos creen que por conveniencia política siempre es mejor pegarle al peronismo. Esto debe ser una enseñanza. Y eso es Milei. Que festejó el fallo en contra y festejó el fallo a favor”, agregó.

Finalmente, dejó un mensaje sobre por qué YPF tiene que ser nacional y apuntó al precio de la nafta que ya está por encima de los $2.000. “Tiene que ser nacional para cuando hay una guerra, o volatilidad, porque eso permite tener una política de precios interno. Llamo al Gobierno para que cuide el bolsillo de la gente como lo hicieron muchos países que producen petróleo”, cerró.