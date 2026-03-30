Kicillof defendió la estatización de YPF y criticó a Milei: "Festejó el fallo en contra y festejó el fallo a favor"

Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
VIDEO. Lluvia de tiros y muerte en una escuela: así fue el momento de los disparos de un alumno
El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas
Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA
Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata
Sorprendente confesión de Pablo Echarri que tuvo a la política como eje principal
Violencia en el ámbito sanitario: el modelo de FEMEBA que se proyecta en Iberoamérica
Denuncian que la unidad coronaria de un hospital de La Plata “se viene abajo”: roturas, baños clausurados y hormigas
Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Durísimo golpe a un club de barrio de La Plata: "No nos vamos a rendir"
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Irán confirmó la muerte del jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria
Sueldos estatales de Nación: el calendario de aumentos mes a mes y los nuevos topes
Nuevo escándalo para Gran Hermano: Brian Sarmiento enfrenta una dura denuncia de Diana, la madre de sus hijas
Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Energía renovable: una oportunidad que no parece tan cercana en la Región
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense se prepara para despegar
Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Los números de la suerte del lunes 30 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador bonaerense brindó una conferencia de prensa tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina
Escuchar esta nota
Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que resultó favorable para la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobernador bonaerense Axel Kicillof defendió la recuperación de la empresa y le dejó un mensaje al presidente Javier Milei: “Privatizar para obtener dólares en el corto plazo conduce a resultados trágicos”.
En una conferencia de prensa realizada en Gobernación, Kicillof hizo un largo repaso de la década del `90 hasta la actualidad, y aprovechó para cuestionar el proceso de privatizaciones. Afirmó que la venta de empresas públicas estratégicas, entre ellas YPF, se realizó de manera “apurada” y con consecuencias “desastrosas” para el país. Según su análisis, esos procesos derivaron en el deterioro operativo y productivo de compañías clave.
“Privatizar a cualquier precio y sin ningún tipo de condicionamiento tiene riesgos tremendos y resultados trágicos”, señaló, y mostró diversos gráficos que mostraban la caída de la producción de petróleo, de gas y las reservas a la mitad bajo el mando de Repsol. Y agregó: “De exportar pasamos a importar. Fue la conducta de la privatizada la que llevó a este desastre económico”.
En su exposición, Kicillof recordó que el PRO de la mano de Mauricio Macri fue casi el único que se opuso en su momento a la expropiación del 51% de la compañía petrolera. “Macri, al igual que Milei, cree que todo tiene que ser privado”, dijo. Y destacó que YPF con Repsol “era un desastre, una catástrofe”.
Asimismo, cuestionó a Milei y a otros dirigentes de la oposición por darle todo este tiempo la razón a los fondos especializados en este tipo de demandas. “Verlo al Presidente darle la razón a los que querían quedarse con YPF es riesgoso. Hay gente que siempre le da la razón a los buitres. Y esto debe ser una enseñanza. Está primero la soberanía argentina”, afirmó. “Algunos creen que por conveniencia política siempre es mejor pegarle al peronismo. Esto debe ser una enseñanza. Y eso es Milei. Que festejó el fallo en contra y festejó el fallo a favor”, agregó.
Finalmente, dejó un mensaje sobre por qué YPF tiene que ser nacional y apuntó al precio de la nafta que ya está por encima de los $2.000. “Tiene que ser nacional para cuando hay una guerra, o volatilidad, porque eso permite tener una política de precios interno. Llamo al Gobierno para que cuide el bolsillo de la gente como lo hicieron muchos países que producen petróleo”, cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí