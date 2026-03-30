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AFA-gate: el fiscal ante Casación pidió que la investigación por la mansión de Pilar regrese a Comodoro Py

AFA-gate: el fiscal ante Casación pidió que la investigación por la mansión de Pilar regrese a Comodoro Py
30 de Marzo de 2026 | 12:48

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El fiscal, Mario Villar, ante la Cámara Federal de Casación sostuvo que la causa que investiga la mansión de Pilar vinculada a la conducción de la AFA debe radicarse en la Ciudad de Buenos Aires .

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente de dicha causa, que tiene en la mira a Pablo Toviggino, tesorero y ano derecha de Chiqui Tapia, sea devuelto al juez federal Daniel Rafecas, rechazando así que la instrucción continúe en los tribunales de Campana.

Villar respaldó el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, al considerar que la especialización en materia de lavado de activos y el objeto de la causa exige que la instrucción se realice en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal planteó como alternativa que, de no regresar a manos de Rafecas, el caso sea derivado al fuero penal económico bajo el mando de Marcelo Aguinsky, también en la Capital Federal.

Mientras la defensa de los presuntos testaferros, Luciano Pantano y Ana Conte, insiste en que el caso debe quedar en Campana por la ubicación de los bienes.

Con este dictamen, los jueces de la Sala I de Casación, Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, quedaron en condiciones de resolver el destino final del expediente. La decisión del tribunal determinará el ritmo de las pericias sobre el helipuerto, las caballerizas y la colección de vehículos de alta gama hallados en el predio de Pilar.

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