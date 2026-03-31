Donald Trump anunció que retirará las tropas de Irán "en dos o tres semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes a la noche desde la Oficina Oval que las fuerzas estadounidenses se retirarán de Irán "muy pronto, en dos o tres semanas", tras una ofensiva militar que, según afirmó, derivó en un cambio de régimen en Teherán. "Estamos terminando el trabajo", declaró, y aseguró que las negociaciones ya están en marcha con "personas más razonables y menos radicalizadas".

Trump sostuvo que los bombardeos recientes —incluyendo ataques nocturnos contra instalaciones de fabricación de misiles vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica— dejaron a Irán con una reconstrucción que llevará "entre 15 y 20 años". Aun así, admitió que el fin de la guerra no está condicionado a la firma de un acuerdo, y reconoció que no puede garantizar la destrucción del inventario iraní de uranio altamente enriquecido, cuyas instalaciones describió como "tan profundamente enterradas" que resultarían inaccesibles incluso para una operación militar de gran escala. "Ya tomaremos una decisión", indicó.

El mandatario también descartó una intervención en el Estrecho de Ormuz y dejó en manos de otros países de la región la gestión de la seguridad marítima: "Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos", sostuvo.

Desde el lado iraní, el canciller Abbas Araqchi descartó responder a la última propuesta de quince puntos presentada por Washington y calificó el nivel de confianza entre ambas naciones como "nulo". Araqchi recordó la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y los ataques realizados durante negociaciones previas, y advirtió que Irán no enviará ninguna respuesta mientras no se aborde la raíz del conflicto: el cese de todos los conflictos regionales. "Irán nunca inició ninguna guerra", afirmó el canciller, quien además alertó que las fuerzas del país están "completamente preparadas para afrontar cualquier tipo de ataque terrestre".