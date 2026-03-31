J Balvin compartió un emotivo mensaje de Benja, el platense que alienta la donación de médula ósea

El platense Benjamín Corrada Gualtieri tiene apenas cuatro años y una historia que hoy recorre las pantallas para visibilizarla. Luego de atravesar un trasplante exitoso y encontrarse en plena etapa de recuperación, el pequeño emocionó a miles a través de un video que llegó a millones de usuarios y contó con el respaldo del reconocido artista colombiano J Balvin.

A diferencia de las campañas institucionales tradicionales, este testimonio surge sin discursos elaborados ni filtros. Benja le habla a la comunidad desde la verdad que nace cuando la vida se ve interpelada de cerca. Su pedido es simple pero de un impacto profundo: la importancia de donar sangre y de registrarse como donantes de órganos.

La campaña enfatiza que detrás de cada donante existe una historia que logra continuar, una familia que vuelve a respirar y una vida que no se apaga. La intención del video es alcanzar a aquel que todavía no tomó la decisión, recordándole que el acto de donar es, en esencia, el acto de salvar.

Hace apenas unos meses, una persona decidió, sin conocerlo, salvarle la vida a Benja. Ese gesto anónimo permitió que hoy el niño pueda ser quien alce la voz por todos aquellos que aún esperan una oportunidad similar. El relato de su recuperación es un recordatorio de que donar no es solo una ayuda técnica para el sistema de salud, sino un compromiso humano con la preservación de la vida.