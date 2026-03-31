Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven

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El caso conmocionó a Olmos hace dos semanas. La acusada tiene 29 años
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La autopsia confirmó que el hombre de 79 años encontrado sin vida en Lisandro Olmos fue asesinado. El informe forense determinó que la muerte se produjo por asfixia mecánica, aunque desde un primer momento la escena ya presentaba claros signos de violencia.
Por el hecho, en las últimas horas fue detenida una joven de 29 años, acusada de haber cometido el crimen en una vivienda ubicada en la zona de 42 y 159, en el oeste de La Plata. El caso es investigado como el primer homicidio del año en la ciudad.
El episodio había generado conmoción semanas atrás, cuando los hijos de la víctima decidieron acercarse a la casa tras varios días sin tener noticias suyas. Al ingresar, lo encontraron sin vida y con el rostro ensangrentado.
De acuerdo a fuentes del caso, el resultado de la autopsia reforzó la hipótesis de un homicidio intencional, ya que el ataque habría sido particularmente violento.
Crimen en Olmos y detención en Villa Elvira
La sospechosa, oriunda de Los Hornos, fue capturada en Villa Elvira tras una investigación que incluyó el rastreo del teléfono celular de la víctima, el cual aún no fue localizado pese a los allanamientos realizados.
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Uno de los elementos clave para avanzar en la causa fue que la mujer habría escapado de la escena del crimen utilizando un vehículo de la aplicación DiDi, lo que permitió reconstruir parte de su recorrido.
Además, se confirmó que la detenida cuenta con antecedentes penales, con al menos dos condenas previas, lo que complica aún más su situación judicial.
La investigación continúa en curso, mientras la Justicia intenta determinar el móvil del crimen y establecer si hubo participación de otras personas en un caso que sacude a la comunidad de Olmos.
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