"Un giorno tristissimo": Italia cayó en los penales ante Bosnia y otra vez quedó afuera del Mundial

Italia tendrá que presenciar por televisión el Mundial de fútbol 2026 por tercera edición consecutiva tras su derrota en la final del repechaje europeo ante Bosnia (1-1, 4-1 en los penales), este martes en Zenica. La Nazionale, tetracampeona del mundo, se adelantó con un gol de Moise Kean (15'), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabakovic (79'), antes de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41.

En la tanda fatídica, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que jugarán el segundo Mundial de su historia. Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la Azzurra de Gennaro Gattuso.

Italia, que atraviesa dificultades, empató ante Bosnia y Herzegovina en el tiempo suplementario del repechaje de clasificación europeo. El cuatro veces campeón del mundo desesperado por no quedarse fuera de un tercer Mundial consecutivo lo buscó hasta el final, a pesar de tener un jugador menos en el campo tras la expulsión de Alessandro Bastoni fue expulsado con una tarjeta roja directa antes del descanso.

Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte en los playoffs de clasificación para los dos últimos Mundiales y no ha aparecido en el mayor evento del fútbol desde 2014. En las semifinales del repechaje europeo de la semana pasada, Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte. Bosnia eliminó a Gales en una tanda de penales.

Las dificultades de Italia en el Mundial comenzaron poco después de su último título en 2006: la Azzurri fue eliminada en las fases finales de 2010 y 2014 en la fase de grupos.