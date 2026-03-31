Clausuraron el Mostaza del Camino Centenario: ¿qué pasó?

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Sorpresa fue la que se llevaron varios platenses cuando ayer observaron que un operativo municipal se llevaba a cabo en un local de comidas rápidas del Camino Centenario y 512. Patrullas con inspectores comunales se hicieron presentes en el Mostaza de Ringuelet tras una denuncia.
Lo cierto es que tras el procedimiento los agentes municipales le pusieron la faja de clausura. ¿El motivo? Según le dijeron a EL DIA fuentes oficiales, el comercio no contaba con la habilitación ni la libreta sanitaria. De esta forma se procedió al cierre.
Se informó que una vez que se cumplan con esos requisitos volvía a abrir sus puertas.
Lo cierto es que esta clausura se da en el contexto del caso de la panadería La Ideal, que quedó en el ojo de la tormenta tras una presunta intoxicación mortal por la ingesta de una tortilla con salmonella, que además habría afectado a otros clientes. Al comercio de diagonal 73 y 3 ya le colocaron la faja en reiteradas oportunidades, pero sostienen que la quitan sin autorización y el negocio vuelve a funcionar.
Desde la Municipalidad fueron contundentes respecto a la situación del local. “Cada vez que abran se los volverá a clausurar. Eso va al Juzgado de Faltas y se suman como agravantes en la causa”, señalaron voceros, al tiempo que remarcaron que las infracciones detectadas agravan el expediente en curso. En ese sentido, insistieron en que las inspecciones continuarán y que se actuará de la misma manera ante cada incumplimiento. “Cada vez que abran se los va a clausurar, la cantidad de veces que se infrinja la normativa. Son todos agravantes a la causa”, agregaron.
Es preciso destacar que la investigación judicial por la muerte de Carlos Galván tras el presunto consumo de un alimento en mal estado comprado en la mencionada panadería de La Plata, continúa bajo el mando del fiscal Fernando Padovan.
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