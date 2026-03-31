El turismo en La Plata cayó 7,7% y frenó la recuperación durante 2025

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Un informe elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con la Cámara de Turismo Regional La Plata, reveló que la actividad turística en La Plata registró una caída del 7,7% interanual durante el cuarto trimestre de 2025, interrumpiendo la leve recuperación que se había observado en períodos anteriores.
Según el relevamiento, el nivel de actividad se ubicó además un 8% por debajo del registrado en el mismo período de 2023, lo que consolida un escenario de retroceso para el sector.
Un año prácticamente estancado
En el acumulado de 2025, la actividad turística mostró una leve contracción del 0,24% interanual, reflejando un año sin crecimiento significativo.
A pesar de este contexto, el turismo sigue teniendo peso en la economía local: representa el 5,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la ciudad.
Golpe al turismo receptivo
Uno de los datos más relevantes del informe es que las actividades vinculadas al turismo receptivo —es decir, el que llega a la ciudad— fueron las más afectadas.
Cayeron 9,6% interanual
Mientras que el turismo emisivo también retrocedió, pero en menor medida (-7%)
Esto marca un cambio respecto a años anteriores, donde el turismo emisivo venía superando al receptivo.
Restaurantes, el sector más golpeado
Dentro de las distintas ramas, el impacto no fue uniforme. El informe señala que:
Restaurantes: caída del 13% interanual, siendo el rubro con mayor incidencia en la baja general
Hoteles: leve suba del 1%, aunque todavía muy por debajo de niveles previos (16% menos que en 2023)
Transporte: caída del 6% y ocho trimestres consecutivos en baja
Agencias de viaje: retroceso del 7%, tras una racha de crecimiento
Alquileres temporarios: caída del 4%, aunque con niveles aún por encima de 2023
Cultura, deporte y recreación: baja del 12%, con menos asistencia a cines
En paralelo, la venta de combustible también registró una leve caída del 1% interanual.
Peor desempeño que la economía en general
Otro dato que enciende alertas es que el turismo tuvo un desempeño peor que el conjunto de la economía local.
Mientras la actividad económica del partido cayó 0,8% interanual, el turismo mostró una contracción mucho más pronunciada, cercana al 9%, lo que evidencia su mayor vulnerabilidad frente al contexto.
Un sector clave, pero en retroceso
El informe también destaca que rubros como restaurantes y transporte explican gran parte del movimiento turístico en la ciudad, ya que concentran el mayor peso dentro del indicador.
En ese sentido, la caída en estos sectores impacta de forma directa en toda la cadena de actividad vinculada al turismo.
Un 2026 con señales de alerta
Los datos del cierre de 2025 dejan un panorama desafiante para el turismo en La Plata, con caída en la mayoría de los rubros, menor dinamismo y un freno en la recuperación.
El desempeño del sector en los próximos meses será clave para determinar si se trata de una desaceleración coyuntural o del inicio de una tendencia más prolongada.
POR MES*
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