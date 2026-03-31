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Adorni, más complicado por su patrimonio: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo

Adorni, más complicado por su patrimonio: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo
31 de Marzo de 2026 | 09:01

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Dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como acreedoras de la hipoteca utilizada por Manuel Adorni para comprar un departamento en Caballito negaron conocer al jefe de Gabinete. 

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes fueron consultadas por la prensa luego de que sus nombres aparecieran vinculados a la operación inmobiliaria.

Según la documentación difundida y publicada por EL DIA, la compraventa fue firmada el 18 de noviembre de 2025 y quedó inscripta por US$230.000. En ese mismo acto se asentó una hipoteca no bancaria por US$200.000, con Viegas y Sbabo como acreedoras del 50% cada una, lo que implica que habrían financiado casi el 90% de la operación del inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500.

La revelación sumó un nuevo capítulo a la polémica sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien la semana pasada sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía “nada que esconder”. 

Sin embargo, en esa aparición evitó dar precisiones sobre compras recientes y otros movimientos patrimoniales que quedaron bajo la lupa pública.

El caso quedó envuelto además en un contexto de creciente presión política y judicial sobre Adorni. De acuerdo con reportes periodísticos, la Justicia analiza su situación patrimonial, mientras que el funcionario no había respondido, al cierre de esas publicaciones, consultas puntuales sobre los detalles de la compra del departamento y la estructura de financiamiento asentada en los registros oficiales.

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DEFINE LIJO

Por otro lado, el juez Ariel Lijo deberá autorizar, próximamente, el pedido para cruzar la información patrimonial del jefe de Gabinete, en el marco de la imputación por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado deberá ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario para que los organismos públicos envíen la documentación.

Por su parte, el Gobierno Nacional continúa en la postura de que este señalamiento hacia el funcionario libertario “es parte de una operación política y mediática en su contra”, tal como dijo el mismo Adorni en la última conferencia de prensa que dio.

Sin embargo, la investigación del caso continúa y el fiscal Gerardo Pollicita le solicitó a Lijo 12 medidas de prueba, incluído el cruce de información patrimonial de Adorni, con el objetivo de determinar la licitud de sus bienes, luego de ser denunciado por haber aumentado su patrimonio en un 500%, además de omitir un supuesto lote en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz en su declaración jurada, entre los años 2022-2025,

Además, se iniciarán averiguaciones sobre los fondos con los que compró sus otras propiedades y la justificación de los viajes al exterior que realizó con su familia, como los que hizo a Nueva York y a Punta del Este, en lo que va de su gestión.

 

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