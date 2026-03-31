Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes

¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más

¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más
31 de Marzo de 2026 | 08:52

Escuchar esta nota

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizará un histórico "Road Show" por las calles de Palermo, el próximo 26 de abril, y de esa forma se concretará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo a la Capital Federal tras 14 años.

El monoplaza que conducirá el argentino será un E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en la Ciudad de Buenos Aires en 14 años.

LEA TAMBIÉN

Colapinto confirmó su exhibición en Argentina: "Nos vemos en casita"

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales  de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial", confesó Colapinto, que atraviesa su tercera temporada en la categoría reina del automovilismo.

La última vez que Colapinto dio una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando todavía estaba en la Fórmula 2. En aquella ocasión, el argentino recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en un auto clásico y dio una conferencia de prensa en Costa Salguero.

Solo unos días después se terminó confirmando su ascenso a la Fórmula 1 para reemplazar en Williams al estadounidense Logan Sargeant y así generar una inolvidable revolución entre los fanáticos del automovilismo.

Más información

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Colapinto confirmó su exhibición en Argentina: "Nos vemos en casita"

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

Clausuraron el Mostaza del Camino Centenario: ¿qué pasó?

Quién es Gustavo Marín, el nuevo decano electo de Medicina tras los “faltazos” del oficialismo

IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"

Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?

Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

Último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones, hora y TV

Con la duda en la zaga, Zaniratto prepara los once
Últimas noticias de Deportes

Colapinto confirmó su exhibición en Argentina: "Nos vemos en casita"

Último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones, hora y TV

Scaloni, entre la emoción por Panichelli y el partido

Ocho “europeos” van por los últimos pasajes para la cita mundialista
Espectáculos
Mario Pergolini volvió con “Otro día perdido” y Luisana Lopilato fue la invitada de lujo 
Primer premio ACE: la emoción de Ana María Picchio a sus 80 años reconocida cómo “Mejor actriz protagónica”
Ansiedad y expectativa por la serie de Harry Potter: fecha de estreno de cada capítulo y dónde se podrá ver
Re enamorado: la reacción de Lizardo Ponce tras la eliminación de Gran Hermano de su novio, Franco Poggio
Gran Hermano al rojo vivo: el rating y el ingreso de Tamara Paganini
Política y Economía
Chivilcoy alerta por suba de estafas telefónicas en los últimos días
Ramallo: denuncian persecución gremial y acoso laboral en el municipio
Provincia busca alertas por licencias vencidas para evitar multas
Adorni, más complicado: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo
Uno de los economistas más influyentes de Milei prevé una avalancha de dólares, pero con una condición clave
Policiales
Tragedia en Santa Fe: cómo pasó la noche el asesino y el dolor en la despedida de Ian Cabrera
Horror en Santa Fe: cuando la violencia escolar rompe su excepcionalidad y obliga a mirar el espejo de Estados Unidos
Una escopeta escondida, disparos y muerte: el drama en la escuela donde un alumno asesinó a otro
Dolor, silencio y velas en el colegio de los disparos
El fiscal quiere prisión efectiva para Pettinato
La Ciudad
Confirman un nuevo aumento en la tarifa de la luz en La Plata a partir de abril
Vecinos alertan por montañas de basura, falta de limpieza y olores en calles de La Plata
Clausuraron el Mostaza del Camino Centenario: ¿qué pasó?
Quejas por el pésimo estado de una calle, "único acceso" a una escuela
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla