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Otro día Perdido | Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado

Otro día Perdido | Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado
31 de Marzo de 2026 | 12:38

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La actriz Luisana Lopilato fue la primera invitada de Otro día perdido (El Trece), el late night show de Mario Pergolini. En un divertido momento de la charla, retaron a la ex RBD a llamar a su pareja en vivo y el resultado fue inesperado. 

A pesar de la improvisación, Michael Bublé respondió a la llamada de Pergolini y Lopilato en cuestión de segundos, pero su paradero llamó la atención del conductor: “¿Dónde estás? ¿Un pelotero?”. 

El cantante se encontraba acompañado de sus cuatro hijos al momento de la llamada, quienes irrumpieron en la imagen en más de una ocasión. 

“Ella nos contó que te fue a buscar a vos diciendo que sabía tocar el saxo”, intentó preguntar Pergolini, pero el resultado fue catastrófico porque el músico estaba jugando con sus hijos. 

“Bueno, no te quiero molestar mucho. Lo único que te quería preguntar. Lo único que te quería preguntar sin poder reaccionar a todo esto.¿Te acordás ella cómo tocaba el saxo?”, insistió.

Esta vez fue interrumpida por la propia Lopilato, quien le exigió que se comunicara en inglés para obtener una respuesta. Sin embargo, Bublé sorprendió al confesar que él sí habla español: “Habló español. Yo quiero decir, pero ustedes hablan mucho. Me encanta cuando Luisana es. Tú sabes, Luisana es multi-talented. Ella puede todo. Actor, singer, dancer, sax player, trampolín”, respondió con humor. 

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En otra parte de la entrevista, la rubia se sinceró sobre la parte más difícil de vivir en Canadá: “Me muero, me muero de frío, la sufro. Estoy todo el tiempo con mantas, camperas”, reveló.

Aunque la temperatura no supera los 20 grados bajo cero, la gran cantidad de nieve que hay en el país fue un gran obstáculo a superar: “Nieve hasta acá (señalándose las rodillas). Nieve que hay que salir a palear. Me tuve que amigar con la nieve, me amigué bastante”.

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