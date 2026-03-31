Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
Cifras oficiales | La pobreza bajó en La Plata, pero aún alcanza a casi 300 mil personas
Reclamo de intendentes a la Nación por la distribución de recursos
Más allanamientos por el caso ABES, la constructora acusada de megaestafa inmobiliaria en La Plata
El turismo en La Plata cayó 7,7% y frenó la recuperación durante 2025
En medio del paro en la UNLP, la Justicia exigió que se ejecute la ley de financiamiento universitario
Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados
Lo determinó la Justicia Federal: la UCR Bonaerense irá a elecciones el 7 de junio
"Lisboa" de la Casa de Papel visitó La Plata y fue declarada "Huésped de Honor"
Desde mañana, nuevos horarios de recolección en nueve zonas del Gran La Plata con esquema unificado
Adorni, más complicado: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Confirman un nuevo aumento en la tarifa de la luz en La Plata a partir de abril
Tragedia en Santa Fe: cómo pasó la noche el asesino y el dolor en la despedida de Ian Cabrera
Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata
Impulsan la "Ley Cazzu" en Argentina: de qué se trata el proyecto que surgió tras el conflicto de la artista con su ex
Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV
¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más
La Plata conmemora a los caídos en Malvinas con un acto y actividades culturales
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: el letal comentario de Andrea del Boca que hizo que Solange estallara en llanto
Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"
El drama de ser inquilino: el 70% está endeudado y el 20% se mudó por no poder pagar
Nuevo cruce entre Nación y Provincia por faltante de vacunas contra la gripe
Más de 700 motos pasaron por los operativos de control en La Plata: 25 fueron secuestradas
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Más miedo en Arana por un nuevo golpe delictivo: se llevaron hasta las cámaras de seguridad
Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto "abuso sexual simple"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El proyecto de “Ley Cazzu” será tratado en Argentina. Luego de su presentación en México, impulsado por tres abogadas feministas del AMBA, será promovido por el senador chubutense del Partido Justicialista, Carlos Linares.
Tal como detalló el propio Linares en sus redes sociales, las letradas redactaron, en conjunto con el político, el plan de enmienda que crea la “suspensión cautelar de la responsabilidad parental”.
“Esta propuesta permite a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor, en caso de que no cumpla con la cuota alimentaria o se ausente de la vida del menor por más de tres meses”, continuó el senador.
El planteo propone que la patria potestad no debe funcionar como una herramienta de control cuando existe incumplimiento de deberes, tal como lo relató Linares: “Buscamos priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas”.
La propuesta toma como referencia la situación personal de la artista Cazzu — Julieta Cazzuchelli —, quien expuso públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija, caso que adquirió visibilidad tras sus declaraciones en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a permisos de viaje para su hija, Inti.
En México, la iniciativa se conoció semanas atrás y estuvo en manos de la diputada Sandra Arreola Ruiz, quien impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista, y la presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo de intendentes a la Nación por la distribución de recursos
Además, en el país latino norteamericano, el proyecto incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones. El objetivo central apunta a evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de los menores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí