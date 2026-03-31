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VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: el letal comentario de Andrea del Boca que hizo que Solange estallara en llanto

31 de Marzo de 2026 | 12:32

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El clima en el estudio de Gran Hermano Generación Dorada se cortaba con un hilo. Lo que parecía ser una devolución más se transformó en un verdadero escándalo mediático cuando Andrea del Boca y Solange se sacaron chispas frente a las cámaras, dejando a todos los presentes en absoluto silencio.

Todo comenzó cuando la icónica protagonista de telenovelas, con una frialdad que sorprendió a los televidentes, marcó su distancia con la participante de una manera tajante: "No sé quién sos, no sé de dónde venía", disparó Andrea, ninguneando la trayectoria o el origen de Solange en el certamen.

Sin embargo, el momento de mayor dramatismo llegó segundos después. Sin filtros, Del Boca arremetió con una frase que caló hondo en la sensibilidad de la concursante: “Lo único que sé es que tenés una hija de siete años y llorás por ella”.

La reacción de Solange: llanto y acusación de "golpe bajo"

Inmediatamente, las cámaras captaron el rostro de Solange, quien no pudo contener las lágrimas ante la mención de su pequeña. Entre sollozos y con una indignación evidente, la participante no se quedó callada y confrontó a la actriz, recordándole una supuesta promesa de ética profesional que se habría roto en ese instante.

"Ahí está el golpe bajo", lanzó Solange con la voz quebrada. "Dijiste que jamás nombrarías a mi hija porque tu grupo no hace eso", sentenció, dejando entrever un pacto previo o una línea roja que la actriz habría cruzado sin piedad.

El cruce rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes apoyan la "honestidad brutal" de Andrea y quienes consideran que meterse con la maternidad y los hijos es un límite que no se debe sobrepasar en televisión.

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