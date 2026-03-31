Conmoción tras la muerte de un hombre en plena calle de Barrio Norte

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Este martes por la tarde, una trágico episodio conmovió a los vecinos del barrio La Loma. Un hombre perdió la vida tras sufrir una descompensación mientras se desplazaba en un auto por la zona. El suceso obligó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y el servicio de salud en plena esquina de 16 y 34.
El hecho se produjo luego de que el individuo, de 38 años, se encontraba a bordo de un rodado en compañía de su hermana al momento de manifestar los primeros síntomas de malestar físico.
A pesar del rápido arribo de una ambulancia del SAME, los profesionales de salud no lograron revertir el cuadro crítico. Al realizar las maniobras de asistencia, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
La justicia inició las actuaciones correspondientes para esclarecer los pormenores del deceso. La causa quedó radicada bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".
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