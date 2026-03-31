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En medio del paro, docentes de la UNLP realizaron una clase pública frente al Rectorado

En medio del paro, docentes de la UNLP realizaron una clase pública frente al Rectorado
31 de Marzo de 2026 | 19:55

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En el marco del paro en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), un sector de docentes, junto a estudiantes y trabajadores, llevó adelante una clase pública frente al Rectorado en defensa de la universidad pública y en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Coordinación de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) con el objetivo de “hacer activo el paro” y visibilizar los reclamos del sector. Además, plantearon la iniciativa como una forma de cuestionar las negociaciones que, según señalaron, mantienen las autoridades universitarias con el Gobierno nacional bajo la consigna de que “lo conquistado no se negocia”.

Durante la jornada participaron docentes, nodocentes y estudiantes de distintas facultades, en un contexto marcado por el conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las universidades públicas en todo el país.

La clase pública giró en torno a la defensa del financiamiento educativo y el sistema universitario. Entre los expositores estuvieron el diputado provincial y docente Christian Castillo, junto a Silvina Pantanali y Pablo Ghigliani, quienes analizaron la situación actual del sector.

También formaron parte del encuentro Gabriel Fabricius, docente de Ciencias Exactas y delegado de ATE Conicet, y Rodolfo Sosa, docente de Ciencias Jurídicas, quienes aportaron distintas miradas sobre la crisis universitaria.

En ese marco, los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar las medidas de fuerza, con nuevas clases públicas y asambleas interclaustro en todas las facultades, como forma de organizar la continuidad del reclamo.

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Además, la jornada contó con la presencia de trabajadores de Fate y Acerías Berisso, quienes atraviesan conflictos laborales y se sumaron para visibilizar la situación y expresar su apoyo.

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