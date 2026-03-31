Paro en la UNLP | La Justicia le exigió al Gobierno que ejecute la ley de financiamiento universitario

En medio del paro en las facultades y colegios de la UNLP que arrancó ayer y se extenderá hasta el sábado 4 de abril, la Justicia falló a favor de las universidades públicas en su reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado. Las medidas de fuerza se llevan a cabo en las casas de altos estudios de todo el país, que reclaman aumentos salariales y presupuesto.

De acuerdo al fallo que se conoció este martes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le exigió que implemente de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Gobierno de Javier Milei relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, indicaron, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Tras analizar las pruebas ofrecidas, la Cámara confirmó que “el juez de grado resaltó que no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.

Por su parte, “el Poder Ejecutivo no hizo más que reconocer la existencia y vigencia de una norma legal que dispone la referida pausa y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad”, aseguraron los jueces.

Alta adhesión al paro en la UNLP

Tal como informó EL DIA, tanto ayer como hoy se registra una fuerte adhesión a la medida de fuerza que se implementará hasta el sábado 4 de abril, en reclamo de urgentes mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata (guardería, inicial y primaria de la Anexa, Liceo, Bellas Artes y colegio Nacional) la medida es prácticamente total. En tanto, en más de la mitad de las facultades de la UNLP la medida tiene una alta adhesión.

Es dispar el acatamiento en Odontología, Medicina, Derecho, Informática y Económicas, según distintas fuentes consultadas. En Informática y Económicas, la actividad es prácticamente normal.

Según se pudo saber, los docentes, no docentes y estudiantes se reunirán mañana en el marco del frente gremial de La Plata para programar alguna protesta local. Esta semana es corta, ya que el jueves y viernes son feriados (el 2 de abril Día de los Caídos en Malvinas y el 3 de abril Viernes Santo).

Cabe indicar que mañana también realizarán un paro los nodocentes de Atulp, según la resolución de la Federación Nacional de trabajadores no docentes (Fatun).

Las medidas de fuerza continuarán a lo largo del próximo mes, tanto de los nodocentes como de los docentes, quienes tienen votados un cronograma que impactará en el ciclo escolar de los colegios preuniversitarios y el calendario académico de las facultades.

Los docentes piden convocatoria a paritarias, la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.