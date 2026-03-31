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La Plata: se realizó un nuevo rastrillaje para encontrar los restos de Miguel Bru

Un testimonio de un testigo de identidad reservada sumó los datos que permitieron realizar un rastrillaje en una casa y en un terreno lindante.

La Plata: se realizó un nuevo rastrillaje para encontrar los restos de Miguel Bru
31 de Marzo de 2026 | 20:00

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Un nuevo operativo para hallar los restos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido y asesinado en 1993, se lleva a cabo en la localidad de Abasto, a partir de un nuevo testimonio brindado a los responsables de la investigación, con reserva de identidad.

"Tengo toda la expectativa de que esta sea la última búsqueda y poder encontrar a Miguel. El próximo 17 de agosto se cumplen 33 años desde que mi hijo fue desaparecido por la Policía. No vamos a bajar los brazos hasta saber dónde está Miguel y no vamos a parar de buscarlo”, dijo Rosa Bru, madre del estudiante y militante por los derechos humanos, quien estuvo presente en el lugar.

"A partir de la muerte de Justo José López el año pasado en la Unidad 24 de Varela, el expolicía condenado por el homicidio y desaparición de mi hijo, se abre la posibilidad de que puedan declarar otras personas que todavía tenían miedo. Esto me da muchas esperanzas, estos nuevos testimonios que se están aportando para la búsqueda de Miguel", agregó Rosa.

El rastrillaje se inició con una limpieza del terreno de la vivienda indicada en el testimonio: en calle 212 entre 518 y 519 de Abasto, y luego en el terreno lindante. Después de la limpieza se pasó el georradar, con resultados negativos hasta el momento. La búsqueda continuará sobre una parte del terreno lindante, aún sin fechas confirmadas.

La causa de la búsqueda está a cargo del fiscal de la UFI Nº3 de La Plata, Gonzalo Petit. Esta búsqueda es la número 43, y la está realizando Gendarmería Nacional, con trabajadores de la delegación municipal encargados de la limpieza de los terrenos.

El caso Miguel Bru

El 17 de agosto se cumplen 33 años desde que Miguel Bru fue torturado, asesinado y desaparecido en la Comisaría Novena de La Plata. En un fallo inédito, en 1999 se logró la condena por homicidio en un caso de desaparición a los expolicías responsables del crimen, pero la causa por la búsqueda de Miguel continúa abierta ya que nunca aportaron datos para encontrarlo.

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Justo López y Walter Abrigo, los dos expolicías condenados por el crimen y desaparición de Miguel Bru murieron estando detenidos y no develaron el secreto de qué hicieron con su cuerpo. De esta forma sostuvieron hasta el último día su delito permanente como es la desaparición de una persona.

Desde la Asociación Miguel Bru reiteraron su voluntad de lucha por llegar a la verdad y alcanzar Justicia por la memoria de Miguel. Como en todos los casos de desapariciones forzadas, la pregunta sigue siendo dónde están, y que quien lo sepa lo exprese.

 

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