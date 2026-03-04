Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

4 de Marzo de 2026 | 15:08

Escuchar esta nota

Todos los domingos, EL DIA se renueva: un pausa necesaria a los temas de siempre: crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el tercer mes del año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis económica, la presión propia y una convivencia "nueva"

Entre sueldos que no alcanzan, alquileres que exigen depósitos imposibles y proyectos que se postergan, vecinos de la Ciudad cuentan cómo es vivir —o volver a vivir— a sus hogares paternos después de los 25 años.

• Se terminó el boom del happy hour: jóvenes sobrios y apocalipsis del alcohol

Los adolescentes beben mucho menos que las camadas anteriores y ese cambio cultural ya le costó a la industria de los destilados unos USD 830 mil millones en valor de mercado en cuatro años

• Milán impone su ritmo: minimalismo radical y poder femenino en la temporada Otoño - Invierno 2026/27

La Milan Fashion Week confirmó que el nuevo lujo se construye entre tradición sartorial, audacia creativa y una feminidad que ya no pide permiso. Celebridades como Madonna y Kendall Jenner sumaron impacto con looks que amplificaron el pulso de la temporada

• El 8m en la pantalla: las mujeres ganan representación y reconocimiento

Las cifras marcan el avance de la mujer delante y detrás de la pantalla, pero la lucha continúa. En la temporada de premios, el reconocimiento también crece.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

