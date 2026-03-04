Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
Detuvieron por abuso sexual al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado
Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, en conferencia de prensa: “Mi mente sigue encerrada”
VIDEO.- Una de Hollywood en las fiscalías de La Plata: un preso se tiró por la ventana y destrozó el auto de un juez
Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana
Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia: su polémico viaje a Lago Escondido
Una ciclista pelea por su vida tras ser atropellada en Melchor Romero
Un violento choque causó desvíos y caos vehicular en una zona de La Plata
Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre
Se postergó la declaración de 'Chiqui' Tapia: los motivos y la nueva fecha propuesta por la Justicia
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
Se rompió el tomógrafo del San Juan de Dios de La Plata: denuncian cirugías suspendidas y estudios cancelados
VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio
Emma Watson fue vista con el exnovio de Belinda y crecen los rumores de romance
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El dólar cerró con una leve baja y el riesgo país tuvo otro retroceso
Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Preocupación por Tato Algorta: el ex GH sufrió un accidente automovilístico
Guillermo Francella apuntó contra la gestión de Milei por la crisis en la ficción
Una familia de La Plata volvía de Pinamar y volcó en la ruta: "Estamos vivos de milagro”
Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Abogada argentina en Brasil: su defensor negó que por “ahora” la causa vaya a juicio oral
El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Sube la temperatura en La Plata este miércoles y asoman las lluvias
Todos los domingos, EL DIA se renueva: un pausa necesaria a los temas de siempre: crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el tercer mes del año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis económica, la presión propia y una convivencia "nueva"
Entre sueldos que no alcanzan, alquileres que exigen depósitos imposibles y proyectos que se postergan, vecinos de la Ciudad cuentan cómo es vivir —o volver a vivir— a sus hogares paternos después de los 25 años.
• Se terminó el boom del happy hour: jóvenes sobrios y apocalipsis del alcohol
Los adolescentes beben mucho menos que las camadas anteriores y ese cambio cultural ya le costó a la industria de los destilados unos USD 830 mil millones en valor de mercado en cuatro años
• Milán impone su ritmo: minimalismo radical y poder femenino en la temporada Otoño - Invierno 2026/27
La Milan Fashion Week confirmó que el nuevo lujo se construye entre tradición sartorial, audacia creativa y una feminidad que ya no pide permiso. Celebridades como Madonna y Kendall Jenner sumaron impacto con looks que amplificaron el pulso de la temporada
• El 8m en la pantalla: las mujeres ganan representación y reconocimiento
Las cifras marcan el avance de la mujer delante y detrás de la pantalla, pero la lucha continúa. En la temporada de premios, el reconocimiento también crece.
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
