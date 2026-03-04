Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre

La víctima tenía 47 años y se desvaneció durante una actividad física en un local de artes marciales mixtas de la zona oeste platense. Investigan las causas del fallecimiento.

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre
4 de Marzo de 2026 | 12:04

Un trágico episodio se registró en la noche del martes en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, donde un hombre de 47 años murió luego de descompensarse mientras realizaba actividad física en un gimnasio.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en un establecimiento dedicado a artes marciales mixtas ubicado en calle 156 entre 520 y 521. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba entrenando cuando, de manera repentina, cayó desvanecida ante la mirada de otras personas que estaban en el lugar.

De inmediato fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Romero, donde ingresó con signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció aproximadamente una hora después de haber sido admitido en el nosocomio.

La causa fue caratulada como “Averiguación causal de muerte” y tomó intervención la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para determinar con precisión qué originó el deceso.

En ese marco, personal policial se encuentra abocado a la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona y a la toma de testimonios tanto de los responsables del gimnasio como de eventuales testigos que presenciaron la descompensación.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la causa médica que provocó la muerte, la cual será establecida a partir de los estudios forenses de rigor.

