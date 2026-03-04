Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, en conferencia de prensa: “Mi mente sigue encerrada”

Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, en conferencia de prensa: “Mi mente sigue encerrada”
4 de Marzo de 2026 | 15:57

Escuchar esta nota

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, afirmó hoy que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de “reinsertarse en la sociedad”. “Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”. añadió.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató en conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional.

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”. Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperando ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de prisión”. “Mi mente sigue encerrada, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”. También agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló, sin mencionar a la AFA.

Desde el Gobierno, en tanto, insistieron que el alta del gendarme será “en breve”. Junto con Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni.

Monteoliva sostuvo que “tener acá al cabo Nahuel Gallo es una alegría muy grande, que esté sano, entero y en su casa. En la tarde de ayer conversamos un buen tiempo y Nahuel planteó sus ganas y su necesidad también de comunicarse”, destacó la funcionaria.

Por otro lado, Quirno también celebró el regreso del gendarme y destacó el trabajo diplomático realizado por el Gobierno para lograr su liberación. “Es una inmensa alegría que Nahuel esté nuevamente con nosotros. Hoy finalmente estás en tu país y con tu familia. El Gobierno trabajó de manera incansable”, expresó durante la conferencia de prensa.

“Durante todo este tiempo el Gobierno argentino trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda regresar a casa, desde el primer momento denunciamos la situación en los foros internacionales competentes y realizamos todas las gestiones diplomáticas posibles junto a países aliados”, expresó.

Quirno agradeció “la colaboración de los Estados Unidos, Italia, Israel, el Foro Penal y tantas otras personas que quieren permanecer en anonimato que nos acompañaron desde el primer momento en nuestros esfuerzos”. Y afirmó que el Gobierno “va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, que permanece detenido en Venezuela para que también pueda regresar a su país”.

“La Argentina no abandona a sus ciudadanos. El Gobierno toma muy en serio la seguridad de los argentinos y por eso trabajamos con la prudencia y reservas que este tipo de circunstancias requieren, ya que privilegiamos la vida de nuestros compatriotas. No vamos a parar hasta que cada argentino y cada ciudadano del mundo pueda volver a vivir en libertad en sus respectivos países”, cerró.

Por su parte, jefe de la Gendarmería, Comandante General Claudio Brilloni, sostuvo que “como fuerza estamos desandando un camino con todos los actores involucrados que han trabajado desde el primer minuto que hemos tomado conocimiento de la detención ilegal de nuestro camarada”.

La condición de personal en actividad “sigue intacta”, dijo, “conforme lo establece nuestro estatuto orgánico, el número 88/26. Acompañamos también a la familia del primer minuto asistiéndola, conteniéndola y brindándole todo el apoyo necesario para sobrellevar ese mal momento que todos vivimos”, añadió. Y explicó que “conforme los estudios clínicos hasta ahora, se encuentra en muy buen estado de salud clínico cardiovascular. Está con acompañamiento y asistencia, no voy a decir tratamiento, pero sí con un acompañamiento psicológico normal lógico”.

 

