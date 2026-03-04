La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en La Plata terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
“El peligro es constante”: denuncian riesgo de derrumbe en una escuela de La Plata
El fútbol de paro: cuándo vuelven a jugar Gimnasia y Estudiantes
"Dormimos entre las explosiones": el crudo relato de un platense atrapado en el conflicto de Medio Oriente
Comenzaron las obras del Distribuidor City Bell en la Autopista La Plata
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
VIDEO. Fuerte operativo en zonas aledañas al Parque Pereyra por el avistamiento de un puma
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial en La Plata y la Región
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras el paro del lunes, el Gobierno recibe a los gremios y en la previa avisó que la última oferta fue “la mejor de Argentina”
La provincia de Buenos Aires reabre hoy la discusión salarial con estatales, docentes y médicos. Las reuniones tendrán lugar dos días después del paro que concretaron estos sectores en rechazo a la última oferta del Gobierno. A esa medida de fuerza se plegaron también los judiciales, aún a la espera de una nueva convocatoria.
Los encuentros fueron programadas por separado: a las 11 será el turno de los maestros, mientras que para las 13 están citados los sindicatos que agrupan a los empleados de la administración pública y de la salud.
Los gremios vienen de reclamar un aumento superador al 3 por ciento ofrecido por la Provincia para febrero, porcentaje que incluyó un 1,5 por ciento retroactivo al mes de diciembre. Pese a la negativa sindical, esta última cifra ya fue liquidada por el Ejecutivo bonaerense.
A horas de que se reabra la negociación, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, bajó las expectativas de una mejora superadora en lo inmediato, al defender la propuesta del 3 por ciento como “la mejor paritaria de la argentina”.
Sin detalles concretos sobre una nueva oferta, trascendió que podría sumarse un porcentual adicional para los sueldos de abril.
Ayer, Bianco reconoció que los sueldos sufrieron una pérdida contra la inflación, pero advirtió: “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”.
LE PUEDE INTERESAR
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
LE PUEDE INTERESAR
YPF no ve “cimbronazos” en el precio de las naftas
En la Provincia acusan una merma de 15 billones de pesos en recursos directos por la que responsabilizan a la Nación. Si se computa la baja en la coparticipación y la caída de la recaudación fiscal propia, el agujero financiero asciende a los 22 billones de pesos. “Ese total equivale a medio presupuesto anual de la Provincia”, detalló el ministro bonaerense.
Tanto las autoridades provinciales como las cúpulas sindicales enfrentan una carrera contra el tiempo. El objetivo es sellar un acta acuerdo antes del 13 de marzo, fecha límite para la carga de los haberes que los trabajadores percibirán el mes siguiente.
El clima con el que los gremios llegan a la mesa de discusión es tenso.
Por primera vez en seis años de gestión de Kicillof las clases no empezaron en tiempo y forma en la Provincia. Si bien la medida de fuerza que se concretó el lunes fue parte de una huelga nacional impulsada por Ctera -y que tuvo al gobierno de Javier Milei como principal apuntado-, el cese de la actividad también se sintió con fuerza en las aulas bonaerenses.
La convocatoria a la paritaria provincial se conoció el viernes, en el último día hábil de febrero, cuando los gremios ya habían decidido avanzar con la huelga que tendría lugar el lunes.
Los que hicieron punta en anunciar el paro fueron los docentes, luego de que las distintas organizaciones rechazaran por “insuficiente” el mencionado incremento del 3 por ciento.
La Federación de Educadores Bonaerense (FEB) fue la primera en disponer la medida de fuerza y luego se sumaron otros integrantes del Frente Gremial Docente Bonaerense como Suteba y Sadop, pero haciendo blanco en la Casa Rosada.
Además de los maestros, los estatales de ATE y la Asociación Judicial Bonaerense ahdirieron al paro como parte de una protesta que combinó reclamos por la situación salarial en la Provincia y aquellos que cuestionan la política libertaria.
En el caso puntual de los docentes, la oferta de la Provincia fue rechazada por “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”.
Buenos Aires tiene más de 360 mil maestros que se desempeñan en 18.000 establecimientos de gestión pública. Y subsidia parte de los haberes de otros 60 mil que trabajan en colegios e institutos privados.
El 27 por ciento del presupuesto anual de la Provincia (estimado en 43 billones de pesos) se destina al sistema educativo. Cada peso que se mejora en el salario de los docentes representa una fuerte suma para el tesoro provincial.
La oferta del Gobierno bonaerense llevaba el salario de un docente que ingresa al sistema a $ 762.200; un maestro de grado con “quinta hora” (jornada extendida), a $ 961.000 y un docente que logra jornada completa (dos cargos), a $ 1.524.300. Pero esa propuesta, como se indicó, no fue aceptada.
Apuntando a la Nación, los gremios piden recuperar los fondos que la Rosada aportaba a la educación obligatoria.
Según un análisis del Presupuesto 2026 elaborado por Argentinos por la Educación, este año el Gobierno invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo del 0,88% de 2024. El mismo informe advirtió que entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5% y la inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%, mientras que el presupuesto para las universidades se retrajo un 29,4%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí