Política y Economía |Los judiciales, a la espera de ser convocados

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

Tras el paro del lunes, el Gobierno recibe a los gremios y en la previa avisó que la última oferta fue “la mejor de Argentina”

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

El paro del lunes demoró el comienzo de clases en la Provincia / web

4 de Marzo de 2026 | 01:20
Edición impresa

La provincia de Buenos Aires reabre hoy la discusión salarial con estatales, docentes y médicos. Las reuniones tendrán lugar dos días después del paro que concretaron estos sectores en rechazo a la última oferta del Gobierno. A esa medida de fuerza se plegaron también los judiciales, aún a la espera de una nueva convocatoria.

Los encuentros fueron programadas por separado: a las 11 será el turno de los maestros, mientras que para las 13 están citados los sindicatos que agrupan a los empleados de la administración pública y de la salud.

Los gremios vienen de reclamar un aumento superador al 3 por ciento ofrecido por la Provincia para febrero, porcentaje que incluyó un 1,5 por ciento retroactivo al mes de diciembre. Pese a la negativa sindical, esta última cifra ya fue liquidada por el Ejecutivo bonaerense.

A horas de que se reabra la negociación, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, bajó las expectativas de una mejora superadora en lo inmediato, al defender la propuesta del 3 por ciento como “la mejor paritaria de la argentina”.

Sin detalles concretos sobre una nueva oferta, trascendió que podría sumarse un porcentual adicional para los sueldos de abril.

Ayer, Bianco reconoció que los sueldos sufrieron una pérdida contra la inflación, pero advirtió: “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”.

En la Provincia acusan una merma de 15 billones de pesos en recursos directos por la que responsabilizan a la Nación. Si se computa la baja en la coparticipación y la caída de la recaudación fiscal propia, el agujero financiero asciende a los 22 billones de pesos. “Ese total equivale a medio presupuesto anual de la Provincia”, detalló el ministro bonaerense.

Tanto las autoridades provinciales como las cúpulas sindicales enfrentan una carrera contra el tiempo. El objetivo es sellar un acta acuerdo antes del 13 de marzo, fecha límite para la carga de los haberes que los trabajadores percibirán el mes siguiente.

Escenario tenso

El clima con el que los gremios llegan a la mesa de discusión es tenso.

Por primera vez en seis años de gestión de Kicillof las clases no empezaron en tiempo y forma en la Provincia. Si bien la medida de fuerza que se concretó el lunes fue parte de una huelga nacional impulsada por Ctera -y que tuvo al gobierno de Javier Milei como principal apuntado-, el cese de la actividad también se sintió con fuerza en las aulas bonaerenses.

La convocatoria a la paritaria provincial se conoció el viernes, en el último día hábil de febrero, cuando los gremios ya habían decidido avanzar con la huelga que tendría lugar el lunes.

Los que hicieron punta en anunciar el paro fueron los docentes, luego de que las distintas organizaciones rechazaran por “insuficiente” el mencionado incremento del 3 por ciento.

La Federación de Educadores Bonaerense (FEB) fue la primera en disponer la medida de fuerza y luego se sumaron otros integrantes del Frente Gremial Docente Bonaerense como Suteba y Sadop, pero haciendo blanco en la Casa Rosada.

Además de los maestros, los estatales de ATE y la Asociación Judicial Bonaerense ahdirieron al paro como parte de una protesta que combinó reclamos por la situación salarial en la Provincia y aquellos que cuestionan la política libertaria.

Reclamos

En el caso puntual de los docentes, la oferta de la Provincia fue rechazada por “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”.

Buenos Aires tiene más de 360 mil maestros que se desempeñan en 18.000 establecimientos de gestión pública. Y subsidia parte de los haberes de otros 60 mil que trabajan en colegios e institutos privados.

El 27 por ciento del presupuesto anual de la Provincia (estimado en 43 billones de pesos) se destina al sistema educativo. Cada peso que se mejora en el salario de los docentes representa una fuerte suma para el tesoro provincial.

La oferta del Gobierno bonaerense llevaba el salario de un docente que ingresa al sistema a $ 762.200; un maestro de grado con “quinta hora” (jornada extendida), a $ 961.000 y un docente que logra jornada completa (dos cargos), a $ 1.524.300. Pero esa propuesta, como se indicó, no fue aceptada.

Apuntando a la Nación, los gremios piden recuperar los fondos que la Rosada aportaba a la educación obligatoria.

Según un análisis del Presupuesto 2026 elaborado por Argentinos por la Educación, este año el Gobierno invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo del 0,88% de 2024. El mismo informe advirtió que entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5% y la inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%, mientras que el presupuesto para las universidades se retrajo un 29,4%.

 

