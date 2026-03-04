Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Se postergó la declaración de 'Chiqui' Tapia: los motivos y la nueva fecha propuesta por la Justicia

Se postergó la declaración de 'Chiqui' Tapia: los motivos y la nueva fecha propuesta por la Justicia
4 de Marzo de 2026 | 16:17

Escuchar esta nota

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia, que se desarrollará el próximo jueves 12 de marzo. 

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones. La citación estaba pautada para mañana y el Tapia había solicitado previamente por medio de sus abogados la suspensión de la declaración.

Además, la Justicia les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente. 

LE PUEDE INTERESAR

Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, en conferencia de prensa: “Mi mente sigue encerrada”

LE PUEDE INTERESAR

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar cerró con una leve baja y el riesgo país tuvo otro retroceso

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, en conferencia de prensa: “Mi mente sigue encerrada”

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
Policiales
Detuvieron por abuso sexual al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado
Un violento choque causó desvíos y caos vehicular en una zona de La Plata
Abogada argentina en Brasil: su defensor negó que por “ahora” la causa vaya a juicio oral
Una ciclista pelea por su vida tras ser atropellada en Melchor Romero
VIDEO.- Una de Hollywood en las fiscalías de La Plata: un preso se tiró por la ventana y destrozó el auto de un juez
Información General
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Espectáculos
Emma Watson fue vista con el exnovio de Belinda y crecen los rumores de romance
Preocupación por Tato Algorta: el ex GH sufrió un accidente automovilístico
Guillermo Francella apuntó contra la gestión de Milei por la crisis en la ficción
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
Deportes
Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?
Carlos Anacleto propuso en la AFA la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local
Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio
"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla