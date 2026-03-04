Se postergó la declaración de 'Chiqui' Tapia: los motivos y la nueva fecha propuesta por la Justicia

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia, que se desarrollará el próximo jueves 12 de marzo.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones. La citación estaba pautada para mañana y el Tapia había solicitado previamente por medio de sus abogados la suspensión de la declaración.

Además, la Justicia les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.