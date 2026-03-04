VIDEO.- Demoras en la Autopista por el incendio de un camión

El incendio de un camión generó importantes demoras esta mañana en la Autopista La Plata-Buenos Aires y obligó a los automovilistas a circular con precaución.

El siniestro se registró en el kilómetro 44 sentido a La Plata, entre Villa Elisa y City Bell, y fue necesario un operativo para apagar las llamas y también para ordenar el tránsito.

Como consecuencia del incidente hubo demoras entre quienes circulaban hacia La Plata, quienes debían desviarse para poder transitar donde se encontraba el vehículo siniestrado.