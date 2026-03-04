Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Una familia de La Plata volcó con su auto en Ruta 2 y se salvó de milagro

El auto terminó volcado en un campo tras morder la banquina. La pareja viajaba hacia La Plata y fue trasladada al hospital local con golpes, pero fuera de peligro.

Una familia de La Plata volcó con su auto en Ruta 2 y se salvó de milagro
4 de Marzo de 2026 | 07:50

Escuchar esta nota

Un impactante accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Ruta 2, a la altura de General Madariaga, cuando un automóvil que circulaba en dirección a La Plata perdió el control, mordió la banquina y terminó dando varios vuelcos hasta quedar volcado en un campo lindero.

Según el testimonio exclusivo al que accedió EL DÍA, la pareja viajaba rumbo a la capital bonaerense cuando ocurrió el siniestro. “Íbamos para La Plata y tuvimos un accidente acá cerca de Madera. Iba manejando Claudia y mordió la banquina. Le dimos varios vuelcos. Estamos vivos de milagro”, relató uno de los ocupantes.

El vehículo quedó completamente destruido, con las ruedas hacia arriba, entre pastizales al costado de la ruta. A pesar de la violencia del vuelco, ambos ocupantes lograron salir por sus propios medios.

“Parecía que la vida se te va en un instante. Hoy nacimos de vuelta”, expresó el sobreviviente, aún conmocionado por lo ocurrido.

Tras el accidente, fueron asistidos por personas que circulaban por el lugar y luego trasladados en ambulancia al Hospital de General Madariaga, donde permanecen en observación y se les realizan estudios de rutina. “Estamos bien los dos, con los golpes típicos de estas cosas, pero pudimos salir del auto y eso es lo importante”, agregó.

El hecho vuelve a poner el foco en la peligrosidad de las banquinas y la importancia de extremar precauciones en rutas de alta circulación como la Ruta 2, especialmente en tramos rurales donde una maniobra brusca puede desencadenar un desenlace fatal.

Afortunadamente, esta vez la historia tuvo final abierto a la esperanza: “Estamos vivos”, repitió el protagonista, todavía conmovido por haber sobrevivido a lo que pudo ser una tragedia.

Multimedia

