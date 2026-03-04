Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La causa se inició tras la exposición realizada por la víctima, quien aseguró no recordar nada y aportó un elemento clave. Conmoción
Un nuevo caso de presunto abuso sexual quedó bajo investigación judicial en la región luego de que una joven de 19 años denunciara haber sido atacada mientras se encontraba en su vivienda de La Plata. La causa se inició a partir de su propio testimonio y se activó el protocolo correspondiente para delitos contra la integridad sexual. Por el momento no hay imputados formalmente y todo se encuentra bajo análisis de la Justicia.
Según consta en la denuncia, a la que EL DIA tuvo acceso, el episodio se remonta al domingo 2 de marzo. Ese día, alrededor de las 13, la joven regresó a la casa que comparte con su madre en Villa Elisa, luego de haber pasado la noche en lo de su abuela, en Villa Elvira. Siempre de acuerdo a su relato, al llegar mantuvo una fuerte discusión con su progenitoria, quien -dijo- desaprueba la relación sentimental que mantiene desde diciembre con un hombre de 49 años, a quien conoce desde hace varios meses por el ambiente musical.
La joven declaró que la pelea fue escalando en distintos sectores de la vivienda hasta trasladarse a su habitación. Allí, aseguró, su madre le habría propinado un cachetazo que la hizo caer sobre la cama y perder el conocimiento. Dijo no recordar nada desde ese momento hasta varias horas después, cuando despertó con dolor en la cabeza y una sensación de incomodidad en la zona vaginal.
En un primer momento, atribuyó esa molestia a un dolor menstrual. Sin embargo, continuó la discusión y, aprovechando que su madre ingresó al baño para prepararse para salir, decidió retirarse del domicilio. Se dirigió al taller de un vecino para pedir un teléfono prestado y contactarse con su pareja. Allí advirtió que ya habían pasado las 18.
Posteriormente se trasladó hasta la casa de su novio, en Tolosa. Según declaró, durante el trayecto comenzó a sentir mayor molestia en la vulva, describiendo una sensación de roce persistente.
Ya en la vía pública y antes de ingresar a la vivienda, -detalló- que introdujo su mano en la zona íntima y, siempre según su relato, “extrajo un preservativo del interior de su vagina”.
La joven afirmó ante las autoridades que en las 72 horas previas no había mantenido relaciones sexuales consentidas con ninguna persona y que la última vez que tuvo relaciones con su pareja fue aproximadamente una semana antes. También sostuvo que no recuerda absolutamente nada del lapso en el que estuvo desvanecida en su habitación.
Tras el hallazgo, se comunicaron con el servicio de emergencias y luego con la Policía. Un móvil acudió al lugar y, tras escuchar su relato, la trasladaron a la dependencia correspondiente para formalizar la denuncia.
Allí manifestó su sospecha de haber sido víctima de abuso sexual y autorizó la realización del examen médico legal conforme al protocolo vigente. También entregó el preservativo, que fue resguardado en un sobre bajo cadena de custodia para futuras pericias.
En su declaración apuntó contra un hombre de 47 años, músico, allegado a su madre y con quien, según dijo, mantiene conflictos previos. Aseguró que desde hace más de un año recibe mensajes intimidatorios a través de redes sociales, donde -según expresó- él le decía que “sabía dónde estaba” y que “ya la iba a agarrar”. También mencionó un episodio ocurrido el 31 de diciembre pasado, cuando esa persona visitó su casa durante la madrugada y al día siguiente “despertó con la cama mojada y dolores vaginales”. En aquella oportunidad no radicó denuncia por temor.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la causa se encuentra en plena etapa preliminar. Se ordenaron estudios médicos, análisis del elemento secuestrado y la recolección de otras pruebas, entre ellas la eventual obtención de registros fílmicos en la zona donde reside la denunciante. También se evaluarán los antecedentes mencionados en su exposición.
Por el momento voceros indicaron que no se dispusieron medidas restrictivas contra el hombre señalado, y en esta línea la Justicia intenta determinar si el relato encuentra sustento en las pericias y demás elementos que se incorporen a la causa. Lo cierto es que por estas horas el expediente avanza bajo estricta reserva, dada la naturaleza del hecho denunciado.
