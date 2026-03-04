Gritos, insultos y evasión: qué se sabe del choque de Ernestina Pais

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Detalles del violento episodio

4 de Marzo de 2026 | 07:17

Confuso episodio. Ernestina Pais fue protagonista de un choque y se negó a realizarse el control de alcoholemia. La conductora dio sus excusas por su decisión, pero testigos la desmienten y cuentan otra versión. 

Allí, un periodista llamado Gianluca Chaet, fue testigo del hecho en el lugar acontecido: Avenida Libertador al 600, entre General Juan Gregorio Las Heras y General Juan Lavalle, en Vicente López. 

En el lugar se presentaron "4 camionetas de policías y 2 motos en plena Av. Libertador al 650 en Vicente López", contó el mencionado periodista. "Por los medicamentos que tomo no puedo hacer el test de alcoholemia porque se que va a dar positivo", habría dicho Ernestina Pais, según palabras del periodista.

"La policía me tomó de testigo porque Ernestina aparentemente se quería ir y decía que la estaban privando de su libertad",  relató Gianluca. "Yo estaba justo saliendo de un edificio enfrente de la zona donde chocó y me agarraron a mí y a un abogado que también que pasaba cerca para ser testigos", agregó.

"Ernestina insultó a la policía y se quejó de la situación porque había muchos patrulleros... cuando llegó la policía de tránsito y les dio la boquilla a la persona que manejaba un Alfa Romeo, que fue la que recibió el choque, y a Ernestina que manejaba su auto. Ahí Ernestina dijo 'yo no me voy a hacer el test porque tomo medicamentos y van a salir y ya se que el test no lo puedo hacer'. La otra persona hizo el test y le salió 0.0. Le retuvieron el auto a Ernestina y se fue caminando", expresó Gianluca. 

"Ernestina intentó dos o tres veces irse de la situación y las policías le hicieron un cordón para que no se pasara de la calle donde estábamos", aseguró Gianluca Chaet, testigo visual del momento en que se efectuaban los trámites policiales correspondientes después del choque.

Conforme pasaron las horas, aparecieron imágenes de cómo quedó el auto que iba manejando. Además, también salió a la luz el parte policial. “Intervino el juzgado de faltas de Vicente López, esta caratulado como infracción de tránsito y al negarse al test de alcoholemia se labra un acta de infracción por alcoholemia positiva”, contó Fede Flowers.

La información oficial dice que chocó contra un Alfa Romeo, que no hubo heridos y solo daño material. Remarcan que todo cambió cuando llamaron al personal municipal de Tránsito para realizarles el test a ambas conductoras.  

“La ciudadana Pais se niega a realizar el control. Ante ello, se labra acta de infracción de tránsito por positivo alcoholemia. Se procede al secuestro del rodado”, finaliza el documento.

