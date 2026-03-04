Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos

La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
Pampita tomó la decisión de mudarse luego del robo que sufrió en su casa de Barrio Parque y el lugar que eligió es un castillo de estilo francés ubicado en Buenos Aires, con detalles de lujo y grandes dimensiones.
La info se conoció en el programa de Moria Casán: “No se fue a una casa, se fue a un palacio francés de 983 metros cuadrados, 5 dormitorios, 14 ambientes, 4 baños, 3 toilettes, 2 cocheras”.
Además, explicaron que, por un pedido del abogado Fernando Burlando, no pueden difundirse imágenes del exterior.
Desde el ciclo detallaron que el terreno cuenta con gimnasio, pileta, parrilla y solarium.
En el mencionado lugar celebraron los 18 años de su hijo Bautista. “Es una locura su nuevo hogar”, señalaron.
Sobre esta espectacular propiedad, se aclaró que no la compró, ya que ella por política personal prefiere alquilar.
En ese sentido, se supo otra razón de peso que la motivó a mudarse: “En la anterior casa pagaba 10 mil dólares por mes y ahora está en 15 mil dólares”.
Por último, la propiedad, que está en venta por casi 12 millones de dólares, pertenece al empresario pampeano Darío Ahuad, ex marido de Milagros Small.
