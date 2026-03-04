Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
Peabody, la conocida marca de electrodomésticos producida y comercializada en la Argentina por la empresa Goldmund S.A., acaba de ingresar formalmente en concurso preventivo de acreedores, una figura judicial que busca ordenar deudas y reestructurar pasivos para intentar sostener la operación de la compañía en medio de un contexto económico complejo.
La empresa notificó a sus clientes y proveedores que inició el proceso judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial bajo la carátula “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”, y explicó que esta decisión forma parte de una “estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía” con el propósito de “garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”. A la vez aseguró que, por ahora, “la actividad continúa con normalidad” y mantiene su responsabilidad comercial con la red de distribución.
La noticia generó alarma especialmente por la planta ubicada en La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde se concentra parte de la producción industrial de la firma. La medida judicial se da en un momento en que el mercado de electrodomésticos enfrenta una fuerte contracción de la demanda interna y una elevada presión competitiva de productos importados, lo que ha erosionado márgenes y puesto en jaque a varias empresas del sector.
El sector atraviesa dificultades persistentes, con reducción de ventas, aperturas de importaciones y cambios en los patrones de consumo, factores que también impulsaron decisiones como el cierre de plantas de otras compañías del rubro. En este marco, Peabody se suma a un conjunto de firmas que buscan reorganizar sus estructuras financieras para adaptarse a la nueva realidad y evitar un colapso definitivo en su actividad
