Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas

Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas

Foto: Nicolás Braicovich

4 de Marzo de 2026 | 15:57

Escuchar esta nota

Luego del paro que llevaron adelante los estatales de ATE, el Gobierno de Axel Kicillof ofertó una suba salarial: ofreció un 9% en tres cuotas y avanzó en la negociación paritaria.

Al igual que en el caso de los docentes, la Provincia ofertó un aumento en tres partes: al 1,5% ya abonado en febrero, le sumará un 5% de marzo a pagarse en abril y otro 2.5% para abril, con fecha de cobro en mayo. De esta manera, los ajustes completan un 9%, muy por encima de la propuesta de días atrás.

EN DESARROLLO

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Paritaria bonaerense: gremios docentes evaluarán la propuesta de la Provincia en asamblea
Tags

Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Paritaria bonaerense: gremios docentes evaluarán la propuesta de la Provincia en asamblea

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

Paritaria bonaerense: gremios docentes evaluarán la propuesta de la Provincia en asamblea

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Últimas noticias de Política y Economía

Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, en conferencia de prensa: “Mi mente sigue encerrada”

Hourcade inauguró el año legislativo en Magdalena con eje en salud y obra pública

Paritaria bonaerense: gremios docentes evaluarán la propuesta de la Provincia en asamblea

Asamblea Transfeminista convoca a paro y marcha contra la Reforma Laboral en Tandil
Información General
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Deportes
Carlos Anacleto propuso en la AFA la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local
Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio
"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela
VIDEO. El Loco Díaz y otro papelón con hinchas de Atlético Tucumán: lo denunciaron y sería sancionado por el club
Espectáculos
Emma Watson fue vista con el exnovio de Belinda y crecen los rumores de romance
Preocupación por Tato Algorta: el ex GH sufrió un accidente automovilístico
Guillermo Francella apuntó contra la gestión de Milei por la crisis en la ficción
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
Policiales
Una ciclista pelea por su vida tras ser atropellada en Melchor Romero
Una de Hollywood en las fiscalías de La Plata: un preso se tiró por la ventana y destrozó el auto de un juez
Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre
Dos incendios asustaron a los vecinos de Arturo Seguí 
VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla