Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas

Luego del paro que llevaron adelante los estatales de ATE, el Gobierno de Axel Kicillof ofertó una suba salarial: ofreció un 9% en tres cuotas y avanzó en la negociación paritaria.

Al igual que en el caso de los docentes, la Provincia ofertó un aumento en tres partes: al 1,5% ya abonado en febrero, le sumará un 5% de marzo a pagarse en abril y otro 2.5% para abril, con fecha de cobro en mayo. De esta manera, los ajustes completan un 9%, muy por encima de la propuesta de días atrás.

EN DESARROLLO