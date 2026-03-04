Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Renunció Cúneo Libarona: 1uién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Fue designado hoy por el presidente Javier Milei

Renunció Cúneo Libarona: 1uién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia
4 de Marzo de 2026 | 11:13

Escuchar esta nota

Tras la reunión de esta mañana en la Residencia de Olivos, el presidente Javier Milei anunció la salida del hasta entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien será reemplazado por el abogado Juan Bautista Mahiques.

El abogado ocupa el cargo de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de octubre de 2019 y se desempeña además como titular la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), desde septiembre de 2022.

Oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, el letrado cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y cursó una maestría en Administración de Justicia otorgado por la universidad italiana Unitelma Sapienza con sede en Roma.

Se desempeñó como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Asimismo, ​es miembro de la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) junto a colaboradores de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

Da clases en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA). Anteriormente se desempeñó también como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), entre 2020 a 2024.

LE PUEDE INTERESAR

Pergamino refuerza zonas comerciales con 40 nuevos policías en la calle

LE PUEDE INTERESAR

Renunció Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques lo reemplazará al frente del ministerio de Justicia
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Renunció Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques lo reemplazará al frente del ministerio de Justicia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata

Autoridades desplegaron un operativo de captura
Últimas noticias de Política y Economía

Pergamino refuerza zonas comerciales con 40 nuevos policías en la calle

Renunció Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques lo reemplazará al frente del ministerio de Justicia

El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos

El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial
Espectáculos
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
El delicado momento que atraviesa Carlos Perciavalle: detalles reveladores de un verdadero drama
Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos 
Soledad Silveyra bancó la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano
Información General
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Deportes
"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela
VIDEO. El Loco Díaz y otro papelón con hinchas de Atlético Tucumán: lo denunciaron y sería sancionado por el club
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Marcelo Torres: “Los delanteros tenemos que tratar de estar finos”
Policiales
Dos incendios asustaron a los vecinos de Arturo Seguí 
VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata
Una familia de La Plata volvía de Pinamar y volcó en la ruta: "Estamos vivos de milagro”
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla