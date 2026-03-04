Renunció Cúneo Libarona: 1uién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
Renunció Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques lo reemplazará al frente del ministerio de Justicia
El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
VIDEO.- Demoras en la Autopista por el incendio de un camión
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata
"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River
Gritos, insultos y evasión: qué se sabe del choque de Ernestina Pais
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Una familia de La Plata volvía de Pinamar y volcó en la ruta: "Estamos vivos de milagro”
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos
Sube la temperatura en La Plata este miércoles y asoman las lluvias
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela
VIDEO. El Loco Díaz y otro papelón con hinchas de Atlético Tucumán: lo denunciaron y sería sancionado por el club
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Wancho Libré, el tenista platense que asoma en el horizonte
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos
Un Mundial desmesurado, con Trump protagonista y tensiones geopolíticas
En La Plata, entre la queja y el ingenio para conseguir un arreglo
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue designado hoy por el presidente Javier Milei
Escuchar esta nota
Tras la reunión de esta mañana en la Residencia de Olivos, el presidente Javier Milei anunció la salida del hasta entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien será reemplazado por el abogado Juan Bautista Mahiques.
El abogado ocupa el cargo de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de octubre de 2019 y se desempeña además como titular la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), desde septiembre de 2022.
Oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, el letrado cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y cursó una maestría en Administración de Justicia otorgado por la universidad italiana Unitelma Sapienza con sede en Roma.
Se desempeñó como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Asimismo, es miembro de la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) junto a colaboradores de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.
Da clases en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA). Anteriormente se desempeñó también como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), entre 2020 a 2024.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí