La Plata | Incendio de un departamento frente al Parque San Martín: fuego, humo y rescate

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles en la zona de 27 y 54, frente al Parque San Martín de La Plata, donde un voraz incendio afectó un departamento y obligó a un dramático operativo de rescate.

Según informaron fuentes policiales a las que accedió en exclusiva EL DÍA, el fuego se habría iniciado en la cocina del inmueble, que terminó totalmente consumida por las llamas. La rápida propagación del humo generó una situación crítica para una persona adulta que se encontraba en el interior del departamento y debió refugiarse en el balcón del tercer piso.

En ese contexto, una dotación de Bomberos del Cuartel Los Hornos y personal de la Dirección de Riesgos Especiales de la Policía bonaerense, desplegaron un operativo para rescatar a la víctima, que permanecía atrapada y rodeada de humo. Finalmente, lograron ponerla a salvo.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que asistió a la persona rescatada y evaluó su estado de salud. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre lesiones de gravedad.

El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes, ya que la columna de humo era visible desde varias cuadras a la redonda, en una zona muy transitada de la ciudad.

Las pericias intentarán determinar ahora las causas que originaron el incendio, mientras el departamento sufrió importantes daños materiales, especialmente en el sector de la cocina.