Crisis en salud: denuncian cirugías suspendidas y estudios cancelados por la rotura del tomógrafo del Hospital San Juan de Dios

Una situación de profunda preocupación se vive en la comunidad del Hospital San Juan de Dios a partir de la rotura del único tomógrafo de ese tradicional centro médico de La Plata. Según denunciantes el desperfecto de este artefacto clave en la medicina de alta complejidad se produjo varios meses atrás y trajo aparejado un problema enorme en la medida que los pacientes con afecciones graves no pueden realizarse los estudios requeridos para cirugías y tratamientos. Para los profesionales este cuadro pone en juego la salud de los grupos de personas que necesitan de esa tecnología.

Una mujer de 57 años que permanece internada en el cuarto piso del prestigioso nosocomio de 27 y 70 relató que "me tengo que operar a corazón abierto y me tienen que poner cañitos a otra arteria porque mi arteria no da más". Sin embargo lamentó que "me tengo que hacer los estudios pero estoy en espera desde hace mucho tiempo". "Soy una persona con discapacidad a raíz de tantos ACV que sufrí". "Quiero vivir", exclamó atravesada por la desesperación.

La paciente que es oriunda de Adrogué contó que su diagnóstico es "angina inestable del corazón" y que su internación se extiende desde el 11 de febrero. "Como el tomógrafo no anda no puedo hacerme los estudios y ya no sé qué hacer. Los médicos tampoco saben qué hacer. La gente que trabaja acá es divina pero las autoridades no están gestionando esta situación", manifestó.

Desde la comunidad hospitalaria señalaron que "la falta de un tomógrafo en el San Juan de Dios es un problema que se prolonga desde el mes de agosto del 2025, aproximadamente". "Sin este tipo de aparatología no sé pueden realizar las cirugías cardiovasculares, que es una de las acciones troncales del hospital", consignaron.

Cirugías suspendidas

Un relato puso en dimensión la compleja situación que atraviesan pacientes y médicos al señalar que “desde noviembre de 2025 el mismo tomógrafo está sin funcionar y están suspendidas todas las operaciones de cardiología, siendo que es un hospital especializado en el tema”.

Los denunciantes remarcaron que "ante este faltante los pacientes se quedan internados esperando la cirugía o un pase a otro hospital". Según alertaron, "como son pacientes de alto riesgo, la mayoría no llegan vivos o si llegan a la cirugía, su estado es muy complicado con pocas posibilidades de salir con vida de la cirugía".

En otro testimonio contaron que "los pacientes se entregan totalmente a las manos de los médicos esperando una cirugía que no se puede realizar debido a la falta de este tomógrafo". "Es un aparato viejo que lo arreglan con alambres, sacan una tomo y se rompe", describieron.

"Los pacientes se quedan internados. En el caso que su cuadro empeore, o sea, estén al borde de la muerte, con requerimiento de oxígeno, tubo endotraqueal, o drogas inotrópicas. Recién ahí pueden hacen el traslado a otro hospital como El Cruce, que realiza este tipo de cirugías".

“El tomógrafo debe ser una prioridad”

El estado de situación provocó malestar entre los profesionales. Uno de ellos dijo que "juegan con la ignorancia y con la confianza que cada paciente entrega a los médicos y al Hospital". En ese clima de indignación resaltaron que "el Hospital San Juan de Dios de La Plata es una institución de referencia de cirugía cardiovascular". Y enfatizaron un aspecto del problema que enciende las alarmas: "No se están haciendo cirugías a personas con cuadros de salud muy delicados".

Consultado por este medio, el ex Jefe de Servicio de Neumonología del Hospital San Juan de Dios y ex Presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, el Dr. Andrés Echazarreta, aseguró que "el tomógrafo está roto desde hace meses". Y agregó que "aparentemente no tiene arreglo".

Echazarreta habló de las consecuencias que reviste este panorama. "Esto redunda en un gran perjuicio para los pacientes que no tienen donde realizar el estudio, en especial para procedimiento de intervención pulmonar que requieren sí o sí del tomógrafo", dijo.

"Por ejemplo si un paciente tiene un nódulo de pulmón y hay que hacerle una punción bajo guía tomográfica para diagnosticarlo no se puede. También es indispensable para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias", graficó el especialista.

"Tengo conocimiento que entre los profesionales hay una profunda preocupación por la situación con el tomógrafo. El tomógrafo en el San Juan de Dios debe ser una prioridad. El hospital que estuvo en primera línea de la lucha contra el COVID hoy no tiene tomógrafo", cuestionó.