Espectáculos

Guillermo Francella apuntó contra la gestión de Milei por la crisis en la ficción

Guillermo Francella apuntó contra la gestión de Milei por la crisis en la ficción
4 de Marzo de 2026 | 14:56

El reconocido actor Guillermo Francella realizó fuertes declaraciones sobre el gobierno de Javier Milei y las medidas de desfinanciamiento en el INCAA y el sector audiovisual. El actor realizó una entrevista exclusiva con Puro Show Noche promocionando su nuevo proyecto "Playa de Lobos", una comedia negra e intriga con toques de suspenso. 

El actor no dudó en dar su punto de vista sobre “la industria” actual y sumarse al reclamo de sus colegas en el sector, mencionando “la grieta” que generó dentro del mundo de la actuación: “Acá, más que una grieta, hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción”.

A pesar de que él se encuentra en un gran momento profesional, Francella respaldó su opinión a través de la mirada de sus dos hijos: “Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador”. "No se filma, obviamente la televisión abierta desapareció. Cuando yo comencé, había unitarios, tiras diarias y siempre había muchísimo trabajo", recordó.

A su vez, justificó su opinión recalcando cómo la cantidad de los proyectos funcionaba como un propio currículum para los actores, porque a menudo convocaban a artistas en base a su performance en otros trabajos, y no se mantenían en los mismos “nombres” de siempre. "Hoy hay algo que excede si opinás de un modo u otro. Es la verdad, no hay trabajo. La gente dejó de concurrir al cine", concluyó.

 

