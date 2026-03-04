Una ciclista lucha por su vida tras ser atropellada en La Plata

Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas
Paritarias bonaerenses: la Provincia ofertó a los estatales un aumento de 9% en tres cuotas
Una ciclista de 43 años pelea por su vida tras ser embestida por un Chevrolet Classic negro en las últimas horas en Melchor Romero. La víctima se encuentra siendo asistida en el Hospital Alejandro Korn.
El hecho ocurrió este martes en horas de la noche, en la intersección de avenida 520 y 168 bis. Según se estableció, la mujer se trasladaba por allí en bicicleta cuando, por causas que son materia de investigación, fue embestida por el conductor del Chevrolet, de 18 años.
El impacto con el vehículo, trascendió, se dio sobre la parte trasera de la bicicleta roja, provocando que la mujer cayera brutalmente al asfalto. El impacto la dejó inconsciente.
Un llamado al 911 alertó por el accidente y personal policial se acercó al lugar para constatar los hechos. Personal médico trasladó a la mujer al Hospital Alejandro Korn de Romero, donde se encuentra en estado reservado. En tanto, el joven fue imputado por “lesiones culposas” y resultó ileso.
