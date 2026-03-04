La Plata | Un preso estaba en una audiencia, se tiró por la ventana de la Fiscalía y destrozó el auto de un juez

Una de Hollywood en las fiscalías de La Plata: un preso se tiró por la ventana y destrozó el auto de un juez
Una de Hollywood en las fiscalías de La Plata: un preso se tiró por la ventana y destrozó el auto de un juez
Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona
Paritaria bonaerense: se pasó para la tarde la reunión con los estatales
Se rompió el tomógrafo del San Juan de Dios de La Plata: denuncian cirugías suspendidas y estudios cancelados
Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre
VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Una familia de La Plata volvía de Pinamar y volcó en la ruta: "Estamos vivos de milagro”
Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
El requisito que eliminó ARBA para darse de baja en Ingresos Brutos
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Sube la temperatura en La Plata este miércoles y asoman las lluvias
Gritos, insultos y evasión: qué se sabe del choque de Ernestina Pais
VIDEO.- Incendio de un camión produjo demoras en la Autopista Buenos Aires - La Plata
Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela
VIDEO. El Loco Díaz y otro papelón con hinchas de Atlético Tucumán: lo denunciaron y sería sancionado por el club
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Wancho Libré, el tenista platense que asoma en el horizonte
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos
Obras y un llamado a la unidad, lo que dejó el paso de Alak por el Concejo
Un Mundial desmesurado, con Trump protagonista y tensiones geopolíticas
En La Plata, entre la queja y el ingenio para conseguir un arreglo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió este miércoles al mediodía en el edificio ubicado en 56 entre 7 y 8. El hombre cayó en el estacionamiento y fue trasladado herido al Hospital San Martín.
Escuchar esta nota
Un impactante episodio se registró este miércoles al mediodía en el edificio del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 56 entre 7 y 8, cuando un hombre que se encontraba aprehendido se arrojó desde un cuarto piso y cayó arriba del auto de un juez en plena sede judicial.
Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00, mientras el detenido estaba en la sala de audiencias de la Defensoría N° 4, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense. De manera imprevista, el hombre decidió saltar por una ventana y cayó al vacío.
Tras el fuerte impacto contra el suelo, personal del SAME acudió de inmediato al lugar y constató que presentaba una fractura expuesta y múltiples fracturas de costillas. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internado. Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre su estado de salud.
De acuerdo a lo indicado en el parte policial, el hombre se encontraba aprehendido desde el mismo 3 de marzo en el marco de una causa caratulada como “Presunto abuso sexual con acceso carnal”, con intervención de la UFI N° 15 de La Plata y actuación preventiva de la comisaría sexta de Tolosa.
Por último, la causa fue recaratulada como “Tentativa de suicidio” y se aguardan novedades médicas y judiciales en las próximas horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí