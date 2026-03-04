La Plata | Un preso estaba en una audiencia, se tiró por la ventana de la Fiscalía y destrozó el auto de un juez

Un impactante episodio se registró este miércoles al mediodía en el edificio del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 56 entre 7 y 8, cuando un hombre que se encontraba aprehendido se arrojó desde un cuarto piso y cayó arriba del auto de un juez en plena sede judicial.

Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00, mientras el detenido estaba en la sala de audiencias de la Defensoría N° 4, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense. De manera imprevista, el hombre decidió saltar por una ventana y cayó al vacío.

Tras el fuerte impacto contra el suelo, personal del SAME acudió de inmediato al lugar y constató que presentaba una fractura expuesta y múltiples fracturas de costillas. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internado. Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre su estado de salud.

De acuerdo a lo indicado en el parte policial, el hombre se encontraba aprehendido desde el mismo 3 de marzo en el marco de una causa caratulada como “Presunto abuso sexual con acceso carnal”, con intervención de la UFI N° 15 de La Plata y actuación preventiva de la comisaría sexta de Tolosa.

Por último, la causa fue recaratulada como “Tentativa de suicidio” y se aguardan novedades médicas y judiciales en las próximas horas.