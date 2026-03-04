El tiempo continúa inestable esta semana en La Plata y alrededores. Para este miércoles se esperan neblinas matinales, vientos leves y cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperatura mínima de 17 grados y máxima de 29, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves se presentará con probabilidad de lluvias y chaparrones a lo largo del día. Se espera, además, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y un marcado descenso de la temperatura con mínima de 18 grados y máxima de 23.

En tanto que para el viernes el SMN pronosticó probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 23.