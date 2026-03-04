Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Emma Watson fue vista con el exnovio de Belinda y crecen los rumores de romance

Emma Watson fue vista con el exnovio de Belinda y crecen los rumores de romance
4 de Marzo de 2026 | 15:39

Escuchar esta nota

 La actriz británica, Emma Watson, volvió a quedar en el centro de la atención mediática, aunque esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por los rumores sobre un posible romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien años atrás fue vinculado sentimentalmente con Belinda.

Las versiones comenzaron a circular luego de que se difundieran imágenes de ambos compartiendo distintos momentos juntos en varios destinos internacionales. Uno de los primeros lugares donde fueron vistos fue en Courchevel, una exclusiva estación de esquí ubicada en los Alpes franceses y frecuentada por celebridades y miembros de la élite internacional. 

Posteriormente, también fueron captados en Punta Mita, un destino turístico del Pacífico mexicano conocido por su privacidad y por recibir a figuras internacionales que buscan alejarse de la exposición pública. Las especulaciones aumentaron aún más cuando la revista Quién publicó en sus redes sociales fotografías en las que se ve a Watson y Hevia Baillères compartiendo momentos en la Ciudad de México.

Según el medio mexicano, los primeros rumores sobre el vínculo entre la actriz y el empresario surgieron en diciembre de 2025, cuando fueron captados juntos en Courchevel. Más tarde, volvieron a coincidir durante unas vacaciones en Punta Mita y, posteriormente, en la capital mexicana. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente si mantienen una relación, ya que tanto Watson como Hevia Baillères suelen mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, por lo que los detalles sobre su vínculo siguen siendo escasos.

El empresario ya había sido relacionado anteriormente con el mundo del espectáculo, en 2022 fue vinculado sentimentalmente con la cantante Belinda, lo que generó repercusión en redes sociales y en la prensa del entretenimiento. Incluso algunos reportes señalaron que la canción “Heterocromía” podría estar inspirada en él, aunque esa versión nunca fue confirmada por los protagonistas.

 

