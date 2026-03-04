"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela

VIDEO.- La Justicia declaró culpable al acusado por la muerte de la niña platense Kim Gómez
Santiago Núñez, defensor y uno de los capitanes de Estudiantes de La Plata, despidió a su abuela con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó el dolor por la pérdida y recordó el vínculo profundo que los unía.
“Aca es donde la vida pega en momentos inesperados, te fuiste nomás, con tanto que tenías para seguir dando, vivías y disfrutabas la vida a más no poder, solo eso me deja tranquilo! fuiste nuestra segunda mamá, y eso no me lo va a sacar nadie, nos cuidaste y defendiste siempre!! Sé que cumpliste con tu parte del trato que hicimos después del accidente, gracias por ser una luchadora!!”, escribió el futbolista.
En el mensaje, Núñez destacó la fortaleza de su abuela y el acompañamiento constante que brindó a la familia, al tiempo que remarcó el vacío que deja su partida. “Acá vamos a seguir, por vos, porque siempre festejaste nuestros logros como propios, te ponías tan feliz al vernos crecer!! Nos dejaste un vacío enorme abu, pero sé que de donde estés, nos vas a cuidar y guiar siempre!”, agregó.
El zaguero, que se consolidó como referente del plantel albirrojo, cerró la despedida con palabras de profundo afecto: “Te voy a extrañar toda mi vida abuela, fuiste, sos y vas a ser siempre la mejor!! Te amo con mi vida, descansa en paz”.
La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo de hinchas, compañeros y demás, que acompañaron al capitán en este difícil momento personal.
