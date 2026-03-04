Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Estados Unidos confirmó que hundió un buque de guerra iraní

Fueron rescatadas 35 personas y más de 100 permanecían desaparecidas

Estados Unidos confirmó que hundió un buque de guerra iraní
4 de Marzo de 2026 | 12:00

Escuchar esta nota

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que un torpedo disparado por fuerzas de ese país hundió un buque de guerra de Irán en aguas internacionales.

Se trata de la fragata iraní IRIS Dena, que sufrió un ataque submarino frente a la costa de Sri Lanka, por el que debieron rescatadas 35 personas, mientras más de 100 permanecían desaparecidas.

El canciller de la isla, Vijitha Herath, indicó que dos buques de la Marina srilanquesa y un avión fueron desplegados para socorrer a 30 marinos heridos, que fueron llevados a un hospital del sur de la isla.

"Respondimos a la alerta en conformidad con nuestras obligaciones internacionales, dado que está en nuestra zona de búsqueda y rescate del Océano Índico", precisó un portavoz de la marina srilanquesa, Buddhika Sampath.

