La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Finalmente, Mariano Cúneo Libarona dejaría de ser desde hoy ministro de Justicia. Anoche trascendió que el funcionario se reuniría por la mañana con el presidente , Javier Milei, para oficializar su renuncia y volver al ámbito privado.

Cómo informó en su edición del lunes este diario, hay varios candidatos en danza aunque el jefe de Estado ya tendría reservado uno: el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques. La decisión la daría a conocer antes de su nuevo viaje a Estados Unidos.

Otro nombre que sonó fue el del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, del entorno de Santiago Caputo. También el del actual legislador provincial, Guillermo Montenegro, y el de la jueza Sandra Arroyo Salgado.