Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |DIRIGIÓ A LAS JUVENILES DE ESTUDIANTES Y ES PRIMO DE JUAN SEBASTIÁN VERÓN

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Pedro Verde vive en Doha con su familia y contó el drama de estar a merced de los bombardeos

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Pedro Verde contó cómo se vive la guerra desde doha / Instagram

4 de Marzo de 2026 | 02:05
Edición impresa

La guerra en Medio Oriente se vive con crudeza a miles de kilómetros de la Argentina. Pero para los vecinos de La Plata el conflicto tiene una cara cercana: la de Pedro Verde, entrenador platense que vive en Doha, Qatar, y que por estos días atraviesa la escalada bélica prácticamente desde la primera línea.

Hijo del exfutbolista Pedro Verde, recordado jugador de Estudiantes en la década del ‘60, y primo hermano del presidente del club, Juan Sebastián Verón, el técnico contó cómo cambió la vida cotidiana desde que comenzaron los ataques vinculados al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

“Acá son casi las dos de la mañana. Tenemos el sueño cambiado porque dormís cuando podés, entre las explosiones y las alarmas del teléfono del Ministerio de Defensa”, relató en una entrevista en la segunda edición de “El Equipo Deportivo”, en La Redonda FM 100.3.

“ES COMO UNA PELÍCULA HECHA REALIDAD”

Verde vive en Doha junto a su esposa Paula y su hijo de 15 años. Desde que comenzaron los ataques, la rutina se transformó por completo.

“Está toda la actividad parada. No hay colegio, no hay deporte, no hay nada. El espacio aéreo está cerrado y lo único que podés hacer es seguir las indicaciones que van dando y tratar de mantener la calma”, explicó.

En su relato aparecen escenas que parecen sacadas de un film de Hollywood. “Es una película hecha realidad. Salí a guardar el auto el primer día y (los proyectiles) estaban explotando arriba nuestro. Literalmente arriba nuestro”, contó.

LE PUEDE INTERESAR

El drama de las familias argentinas que quedaron varadas por la guerra

LE PUEDE INTERESAR

Crece el riesgo nuclear: el argentino Grossi pide frenar ya la escalada

Según explicó, los sistemas de defensa antimisiles interceptan proyectiles en el cielo, generando explosiones visibles desde la ciudad.

“Justo filmé cuando interceptaban un misil. Se escuchan las alarmas todo el tiempo”, agregó.

VIVIR CON INCERTIDUMBRE

Aunque intenta mantener la tranquilidad, reconoce que la incertidumbre es constante.

“Lo que te agarra es impotencia. Estás en tu departamento y cerrás los ojos pensando: ‘que no sea por acá donde caiga un misil’”, describió.

Las autoridades de Qatar mantienen a la población informada permanentemente.

“Tenemos alarmas y mensajes SMS constantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Te dicen cuántos misiles detectaron, cuántos interceptaron y qué pasó durante el día”, explicó.

También reciben información de la embajada argentina, que sigue de cerca la situación de los ciudadanos en el país.

En un principio, explicó Verde, creía que los ataques iban dirigidos exclusivamente a bases militares estadounidenses en la región. Pero el escenario cambió rápidamente.

“El primer día pensamos que iban a atacar solo la base militar. Después empezaron a atacar cualquier cosa: el aeropuerto, refinerías de gas, instalaciones eléctricas”, relató.

Ese cambio fue el que llevó a las autoridades qataríes a suspender prácticamente toda la actividad. “No hay vida afuera. Es como volver a la pandemia, pero en guerra”, resumió.

CON LAS VALIJAS LISTAS PARA VOLVER

La situación tiene además un componente inesperado: la familia estaba a punto de regresar a la Argentina cuando comenzó la escalada militar.

“Mi esposa y mi hijo ya tenían las valijas listas para volver para empezar el ciclo lectivo en Argentina. Faltaban diez días”, contó.

Pero el cierre del espacio aéreo frustró los planes. “No hay vuelos. El aeropuerto está cerrado y hay miles de personas varadas porque Doha es escala para viajar a Asia”, explicó.

DE ESTUDIANTES AL FÚTBOL DE QATAR

Verde lleva cuatro años trabajando en Qatar. Primero lo hizo en selecciones juveniles del país y actualmente se desempeña en el club Al Arabi, uno de los más importantes de Doha.

Antes de emigrar había trabajado durante años en las divisiones inferiores de Estudiantes, donde dirigió a futbolistas que luego llegaron a la Selección argentina, como Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Joaquín Correa.

“El fútbol acá tiene recursos increíbles. Los campos de entrenamiento que se construyeron para el Mundial quedaron para los clubes. Todo es de primer nivel”, contó.

En medio de la incertidumbre, el entrenador reconoce que extraña a La Plata. “Se extraña el asado, juntarse con los amigos, tomar una copa de vino y charlar”, dijo. Y cerró con una mezcla de esperanza y deseo. “Ojalá que todo esto pase pronto. Nadie quiere vivir en un mundo en guerra”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Autoridades desplegaron un operativo de captura

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA

Villarruel, firme: “No van a tener mi renuncia”

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad
Últimas noticias de El Mundo

Trump, contra España: EE UU corta el comercio con ese país

El drama de las familias argentinas que quedaron varadas por la guerra

Crece el riesgo nuclear: el argentino Grossi pide frenar ya la escalada

Drones iraníes impactan en el consulado de EEUU en Dubái
Información General
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Policiales
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Un obrero murió al caer de un techo en Ensenada
Deportes
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Piovi y el análisis tras el paso en falso en UNO: “Nos faltó puntería y estar más firmes”
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial
VIDEO. Torres, pieza clave de Gimnasia, y su análisis sobre el problema que se repite en las últimas fechas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla