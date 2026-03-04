Preocupación por Tato Algorta: el ex GH sufrió un accidente automovilístico

Santiago “Tato” Algorta, último ganador de Gran Hermano, sufrió un accidente automovilístico en Dolores, Uruguay, lo que despertó la alerta y preocupación de sus seguidores. Pepe Ochoa contó en sus redes sociales que el accidente se originó cuando “Tato” dobló en una curva poco señalizada y sin luz, lo que ocasionó el choque.

La primera versión que circuló en redes sociales decía que el choque fue de tal magnitud que el vehículo habría volcado; sin embargo, luego se desmintió. Para evitar que corran rumores falsos, el conductor Santiago del Moro prefirió ser quien divulgara la información real y lo hizo a través de la gala de debate de Gran Hermano.

Para despejar cualquier duda, aseguró que el influencer se encuentra en buen estado. "Tato tuvo un accidente, pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto sufrió bastantes destrozos, pero él está muy bien. Un abrazo para él", reveló el conductor.

Aunque advirtieron que su estado de salud se encuentra fuera de peligro, la periodista Laura Ubfal llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que Tato ni siquiera requirió hospitalización médica tras el choque.